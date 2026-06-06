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Gobierno de México invertirá cifra millonaria a Veracruz para obras de infraestructura

La intervención a red de carreteras, puentes y caminos propiciará la creación de hasta 54 mil 414 fuentes de trabajo

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Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo presente en Coatzacoalcos, Veracruz, donde se hizo el anuncio millonario. (Presidencia)

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), invertirá en el estado de Veracruz 18 mil 138 millones de pesos para mejorar la infraestructura carretera, puentes y caminos, lo que generará 54 mil 414 empleos.

En la “Conferencia del Pueblo”, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, destacó que tan sólo en este año 2026 la inversión en estos rubros será de 9 mil 205.5 millones de pesos con la creación de 27 mil 616 empleos.

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En cuanto a la reconstrucción por afectaciones de lluvias, Jesús Esteva Medina explicó que en mayo se iniciaron trabajos en 402 km de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, a través de 50 acciones y en 285 km de la Red Estatal en 35 operaciones. De esa forma se realizan obras de drenaje, conservación de carreteras, estabilización de taludes, muros de contención y bacheo.

“Además, estamos interviniendo 18 puentes; son puentes que son construcciones nuevas en el caso de 11, seis ampliaciones de claros y una rehabilitación que en conjunto suman 2.5 km de longitud”, dijo.

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Respecto al nuevo Puente Coatzacoalcos III, de 6 km de longitud, el titular de la SICT anunció que la inversión será de 5 mil 800 millones de pesos y en la parte principal tendrá 40 metros de altura para darle acceso a barcos de gran calado.

Ayudará en infraestructura carretera,, caminos y puentes.
Ayudará en infraestructura carretera,, caminos y puentes. (SICT México)

“La obra inicia en julio de este año, será el puente de mayor longitud y de mayor altura que estaremos construyendo en esta administración y además sobre un cuerpo de agua. Nos llevará del orden de tres años concluirlo”, afirmó Jesús Esteva Medina.

Asimismo, agregó que todavía continúan los trabajos de conservación en el puente Antonio Dovalí Jaime, donde se invertirán mil 100 millones de pesos; se trabaja en la sustitución de 68 tirantes de acero de presfuerzo.

El año pasado se cambiaron seis tirantes y durante este 2026 serán 14; además, para el siguiente 2027 se programaron trabajos de conservación en los puentes Río Papaloapan y Alvarado.

Asimismo, el próximo año se trabajará en 350 metros del Distribuidor Paso del Toro donde se invertirán 354.5 millones de pesos, en beneficio de 846 mil 961 habitantes. Aparte, se modernizan 20 km de la autopista Cardel-Poza Rica, en el tramo Laguna Verde-La Mancha, con inversión de 2 mil 252 millones de pesos.

En tanto, Jesús Esteva Medina mencionó que en el MegaBachetón se invertirán 2 mil 714 millones de pesos para atender la Red Federal de Carreteras Libres de Peaje del estado. Recordó que el año pasado se intervinieron 92 km y este año se atenderán 615 km en obras de pavimentación y en labores de bacheo se atienden los 2 mil 600 km de la red federal en el estado.

Esto ayudará a que exista mayor fuente de trabajo
Esto ayudará a que exista mayor fuente de trabajo (SICT México)

“La Presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) desde la transición nos pidió Tuxpan hacia Pánuco, que es la 137, esa ya se está instalando las plantas de asfalto para arrancar esa obra”, indicó.

En torno a la conservación de autopistas, el empresario mexicano destacó las labores de bacheo, repavimentación y balizamiento en cinco autopistas (402 km), con una inversión de 549 millones de pesos.

Antes de finalizar, Jesús Esteva Medina comentó que, en cuanto a caminos rurales, se intervendrán 25 km en beneficio de 40 mil 826 habitantes, con una inversión de 50 millones de pesos y en Caminos Artesanales, durante el 2026, se realizarán 11 caminos, equivalentes a 20 km, con inversión de 133 millones de pesos, en beneficio de 13 localidades, de cuatro municipios.

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