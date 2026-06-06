Cayó alias Querubín, el terror de los hurtos en Cartagena: “Se apartó de la senda del bien”

Alias Querubín tenía anotaciones judiciales desde 2017. Fue capturado mientras portaba un arma de fuego - crédito Policía Metropolitana Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena reportó la captura de Johnatan Josué Zambrano Salcedo, conocido con el alias de Querubín, señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de hurtos a mano armada en la capital del departamento de Bolívar.

Según el comunicado oficial, “Querubín”, antes de su captura, ya contaba con 10 anotaciones judiciales por delitos como hurto, porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos, acumulados desde 2017.

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De acuerdo con las investigaciones, el capturado estaría vinculado a más de una decena de hurtos registrados en videos aficionados y cámaras de seguridad, donde se observa a un hombre despojando a ciudadanos de dinero, joyas y celulares.

Alias Querubín fue capturado en el barrio Pozón, en Cartagena - crédito Policía Metropolitana de Cartagena

La detención, confirmada en la jornada del viernes 5 de junio de 2026, se produjo durante patrullajes en el sector Ciudadela de la Paz, del barrio El Pozón, donde fue sorprendido portando un revólver calibre 38 con cinco cartuchos sin percutir.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, resaltó que la captura de “Querubín” es un golpe importante contra el hurto en Cartagena, ya que era considerado “el terror de los hurtos”.

Incluso, expresó que “de acuerdo con las Escrituras, un querubín es un ser celestial perteneciente a la jerarquía angelical, considerado guardián de la gloria y la santidad. Sin embargo, este “Querubín” se apartó de la senda del bien y prefirió tomar el camino de la delincuencia“.

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Alias Querubín había sido visto en distintas oportunidades por las autoridades, que le estaban siguiendo el rastro - crédito Policía Metropolitana Cartagena

“Por eso, seguimos mostrando resultados contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad e invitamos a los ciudadanos a denunciar y cooperar para capturar y judicializar a los responsables de conductas que atentan contra la seguridad y la convivencia”, continuó el oficial.

Según los voceros de la institución, en el contexto de las ofensivas contra el hurto en Cartagena, los uniformados han capturado a 474 personas y han incautado 303 armas durante operativos en diferentes sectores de Cartagena.

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Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a aportar información de forma reservada a través de las líneas 123 y 321 394 6246, el correo mecar.sijin@policia.gov.co y la línea del Oyente Cooperante 311 407 2363, con el objetivo de avanzar en la lucha contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana, especialmente en una de las ciudades más turísticas del Caribe colombiano.

Inseguridad en Cartagena: adulta mayor de 67 años asesinada durante un atraco

Una mujer de 67 años identificada como Esilda del Carmen Reyes murió tras recibir un disparo durante un atraco cometido por dos hombres en motocicleta en el barrio Ternera de Cartagena, el martes 18 de marzo a las 11:15 a. m., de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional.

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De acuerdo con la información oficial, la víctima caminaba una calle cerca del sector Mi Vaquita, cuando fue interceptada por los dos sujetos. Las autoridades indicaron que Reyes portaba cuatro millones en efectivo, además de su teléfono celular y pertenencias personales.

Testigos citados en el reporte oficial señalaron que el parrillero de la moto descendió y exigió el bolso de la mujer, y tras un fuerte forcejeo, le dispararon a la ciudadana por la espalda antes de despojarla de sus bienes.

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La mujer, tras quedar tirada, fue auxiliada por vecinos y ciudadanos que acudieron al lugar de los hechos antes de ser trasladada a un centro asistencial cercano, pero el fallecimiento fue reportado a la 1:00 p. m., casi tres horas después del asalto.

Alcalde Dumek Turbay se pronunció tras el asesinato de Esilda Reyes Martínez - crédito @dumek_turbay/X

El alcalde Dumek Turbay se pronunció tras los hechos y afirmó que el crimen dolió en toda la ciudad. “Reportamos que una vez conocimos la noticia se dispuso de toda la capacidad institucional de nuestra @secinteriorctg,@PoliciaCtagena y @FiscaliaCol para investigar lo sucedido y dar con el paradero de los responsables”.

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En redes sociales circuló la imagen de un hombre que, según versiones de la comunidad, vive en el sector de Puerta de Hierro y sería uno de los presuntos implicados.