Edén Muñoz ex Calibre 50 escribió canción sobre Debanhi Escobar: lo tacharon de oportunista

El caso de la joven Debanhi Escobar ha causado conmoción y duelo entre la sociedad mexicana, pues lo ocurrido a la estudiante de Derecho visibiliza una vez más los múltiples casos de feminicidio que azotan al país y mantienen en estado de alerta a las mujeres.

El asesinato de la joven de 18 años, cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna contigua a un hotel en la carretera Monterrey-Nuevo León, ha provocado varias reacciones también entre miembros del medio artístico.

Figuras como Rebecca Jones, Natalia Téllez, Anel Noreña, Adriana Louvier y Claudia Álvarez han mostrado su consternación frente a la muerte de Escobar, quien fue reportada como desaparecida el pasado 9 de abril y cuya búsqueda se extendió por 13 días en medio de versiones y supuestas inconsistencias.

El cadáver de la joven fue hallado el pasado viernes y la investigación de la Fiscalía del Estado se ha clasificado bajo la perspectiva de género, por lo que se ha tipificado como feminicidio, según lo informó el gobernador de la entidad, el controvertido Samuel García.

Ante este panorama, el compositor Edén Muñoz, ex Calibre 50, escribió un tema en honor a la fallecida y en referencia a miles de casos similares y así lo expresó: “Me tiene demasiado sensible el caso de Debanhi Escobar y las miles de personas que sufren lo mismo. De la única manera en la que me puedo expresar y sacar todo esto que siento es con mi música y hoy dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a sus seres queridos y también a todos aquellos que anhelan ser encontrados, con mucho amor y respeto”, escribió en su cuenta de Instagram.

La temática de la canción Te voy a encontrar se centra en las emociones de tristeza y nostalgia de quienes buscan a las mujeres que diariamente desaparecen en el país, aunque leída de otro modo, el tema también podría aludir a la pérdida de una relación sentimental y su duelo.

Cuánto silencio en la casa

sigo sin saber de ti

nada es lo mismo, mi vida

cómo me haces falta.





Sigue tu olor en el aire,

tus cosas intactas,

sigo mirando tus fotos

y sigo también sin perder la esperanza.





Ha sido un infierno este tiempo

no sé, no me sabe vivir sin ti

no me voy a rendir.

Famosas como Cecilia Galliano y Sandra Echeverría aplaudieron la composición de Edén y así lo dejaron ver en su caja de comentarios: “Qué hermosa canción, ¡ojalá fuera sólo una canción y no la realidad que vivimos a diario en nuestro país! Te quiero compa”, le escribió la actriz y cantante Sherlyn.

Pese a que su público aplaudió el gesto y muchas personas se mostraron conmovidas con la canción, otros más lo criticaron e incluso lo tacharon de oportunista. En las redes sociales y en cuentas dedicadas a la información del espectáculo se puede leer la opinión de usuarios que señalan que Muñoz “se colgó del caso” para continuar cimentando su carrera como solista.

“No bajan de oportunista a Edén Muñoz exvocalista de Calibre 50 por subir este tiktok a sus redes”, escribió la cuenta de Twitter de “Juangabriela Jackson”, que cuenta con casi 10 mil seguidores. Por su parte, algunos de los mensajes en respuesta señalan el mismo sentido: “Está bonita la canción, pero la hubiera enfocado de manera más general y no sólo en un caso, por eso se ve como oportunista, me recuerda a Amiga si lo ves de Jenni Rivera, donde pasan muchas fotos de personas desaparecidas”, “Si quería colgarse, al menos hubiera hecho la tarea de ver cuántas desaparecidas y a todas las hubiera puesto, con esto está al mismo nivel que la Moni Vidente, de mal gusto”, “Cada quien acarrea agua para su molino”.