El corrido que Edén Muñoz hizo en honor a Chalino Sánchez ofendió a familia del cantante

El cantante de regional mexicano Edén Muñoz lanzó hace un par de semanas el tema Chalino, un corrido en homenaje al fallecido artista del género norteño que falleció en un ataque armado directamente contra él en 1992 en Culiacán, Sinaloa.

Conocido como “El rey del corrido”, Rosalino Sánchez Félix logró consolidar una notable base de seguidores que tras su muerte lo posicionaron en un estatus de culto, siendo su tema Nieves de enero, uno de los himnos con los que más se re lecuerda al nacido en la misma localidad, en 1960.

Ahora, el ex vocalista de Calibre 50 escribió un tema en honor al fallecido intérprete que por años ha sido vinculado extraoficialmente a organizaciones del crimen, lo que habría sido el motivo de su violento fallecimiento.

Pese a que Muñoz considera a Chalino como un referente en su propio bagaje musical y asegura que la música del recordado artista lo ha acompañado toda su vida, el corrido que dio a conocer en marzo no es del agrado de la familia del recordado cantante.

Así lo dio a conocer Marisela Sánchez, viuda del intérprete de temas como Alma enamorada y Baraja de oro: “Me han preguntado mucho de eso. Te voy a decir lo que siento, lo que pienso, Independientemente de mí, es un corrido que yo veo como dañino para la familia”, dijo la mujer en un video publicado por el canal En la jugada el pasado 6 de abril.

La esposa del cantante asesinado expresó que existen hijos y nietos de Chalino a quienes les afecta la letra del tema, que hace alusión a los presuntos nexos delictivos del fallecido y la temible noche en que lo ejecutaron.

“Ya que Chalino sigue teniendo hijos, sigue teniendo nietos, sigue teniendo hermanos, sigue teniendo mucha familia y definitivamente ese corrido pasó la rayita del respeto”, añadió.

Marisela también se preguntó cómo es que Edén Muñoz pudo acceder a la información que narra en el controvertido corrido, que ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones en YouTube, pues considera que la investigación no ha sido concluyente como para que el ex Calibre 50 haga fuertes aseveraciones en el tema musical

“Es algo que ha dañado a la familia. No sé qué tanta necesidad o de dónde sacó esa información este muchacho, pero sí me gustaría preguntárselo ya que el asesinato de Chalino no es un asesinato ya aclarado, me gustaría preguntarle de dónde sacó esa información, igual y nos puede decir y nos puede servir para volver a abrir el caso”, expresó la viuda en entrevista con el canal.

Así reza la letra del tema que cuenta en la plataforma con más de 120 mil Likes:

Quiero tomar

con quién me quite la vida

Dénme un Tecate

salud por mi despedida





No digan nada

Sé a que vienen, no se asombren

Y consideren

que van a matar a un hombre





Tienen razón

yo también me enojaría

Y los fusilo

si la mujer fuera mía





Díganle al viejo

que aquí me tienen de frente

Y si le debo

hoy le pago con mi muerte





Por la tejana

se dieron cuenta quién eras

Sabia es la muerte

cuando te toca te lleva





Y en una nota

miré su firma leerla

Tanto cuidarme

pa’ nomas así perderla





15 de mayo

Lo vi quitarse el sombrero

en el Bugambilias

se oían Las nieves de enero





Ahí Los amables

al cantante ya no vieron

Y el 16 Culiacán lo hizo de nuevo





Fui de los suyos

Y sé bien lo que se siente

Se acabó el bote

y también mi buena suerte





Hice corridos

pero ahí les encargo el mío

y me disculpan

por favor con don Emilio





Tenga mi amigo

Le voy a prestar mi arma

Ni me lo pida

no les puedo dar la espalda

¿Quién dijo yo?

Porque se está haciendo tarde

pa’ que presuman: Yo maté a Chalino Sánchez.

Por otra parte, Marisela Sánchez contó que ya prepara un evento en homenaje a la vida de su esposo.

“Estamos planeando un homenaje, no precisamente para el día luctuoso sino que estamos planeando un homenaje, si Dios quiere pronto estaremos dando la primicia, algo muy bonito...en especial porque mi esposo es reconocido por todo el gremio de la música, es bonito ver cómo todos los artistas se ponen disponibles para un evento como ese y darle un homenaje a una persona que hace 30 años que se fue y que quizá ni lo conocieron, pero igual le rinden hoimenaje a Chalino Sánchez”, finalizó.

