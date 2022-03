Quién es el nuevo vocalista de Calibre 50

Calibre 50 presentó al joven que interpretará sus éxitos (Foto: Instagram/@calibre50oficial)

Tras el inicio de la carrera como solista de Edén Muñoz, la agrupación Calibre 50 anunció quien será el que entone sus grandes éxitos del regional mexicano.

Durante una conferencia de prensa efectuada el pasado 1 de marzo, el grupo originario de Sinaloa dio a conocer que el cantante Tony Elizondo será quien esté detrás de sus micrófonos, asimismo, anunciaron que su próximo sencillo se estrenará el 11 de este mes.

En dicho evento, Tony se mostró con mucha emoción, situación que los demás miembros aprovecharon para bromear con él. Sin embargo, el joven cantante confesó que no pudo dormir una noche anterior pues se sentía muy nervioso.

Tony Elizondo tiene 20 años y es originario de Nuevo León (Foto: Instagram/@calibre50tony)

Tony Elizondo tiene 20 años y es oriundo de Monterrey, Nuevo León. Antes de incorporarse a Calibre 50 ya era cantante y exponía su talento en eventos privados en los que era contratado. Tan sólo a finales del año pasado, el joven aún anunciaba fechas para a quien estuviese interesado en que sonara en sus fiestas.

Al ser presentado como el nuevo cantante de Calibre 50, Tony Elizondo entonó su primera canción al lado de la agrupación, Corrido de Juanito, para todos los presentes con el objetivo de dejar en claro que la banda no se equivocó al elegirlo.

Sin embargo, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar a la voz de Elizondo y por medio de sus cuentas de Instagram criticaron la interpretación del joven.

“Se equivocaron”, “no trae nada”, “era el menos indicado, la verdad”, “él no transmite nada de emoción con su voz”, “que desastre”, fueron algunas de las criticas que los cibernautas escribieron en contra de la voz. No obstante, otros trataron de apoyar el talento de Elizondo argumentando que los demás comentarios estaban siendo muy crueles con el joven.

A los fans de la agrupación no les gustó la interpretación de Tony (Foto: Instagram/@calibre50tony)

Por otro lado, Edén Muñoz se despidió de Calibre 50 con un emotivo mensaje que compartió en su cuenta de Instagram. El cantante dejó entrever que atravesó un complicado proceso para poder tomar la decisión, pues consideró que su paso por el grupo tenía que llegar a su fin.

El posteo de Edén Muñoz conmocionó a sus miles de fans, quienes no tardaron en expresar su sentir en la caja de comentarios, donde además de lamentar la situación, sus seguidores escribieron mensajes de cariño, amor y buenos deseos para su nueva etapa profesional. Dentro de las reacciones también figuraron algunos artistas como Sandra Echeverría, Banda MS, MC Davoo, Edwin Luna, entre otros.

Acerca de los rumores del por qué Edén Muñoz salió de la banda, la revista TvyNovelas dijo que habría diferencias irreparables con sus compañeros originados por “celos profesionales”.

Edén lanzó un emotivo comunicado tras su salida de la agrupación (Foto: Twitter/@calibre50eden)

“Edén habría tenido diferencias con sus compañeros luego de que éste destacara por sus propios méritos en otros ámbitos, como la producción y la composición, además de su incursión en la televisión el año pasado en el reality ¿Quién es la máscara?, lo que provocó celos profesionales entre sus compañeros”, reporto la publicación.

Asimismo, el periodista y director de la revista mexicana, Gil Barrera, reportó que Edén habría recibido una fuerte cantidad de dinero para dejar la agrupación, según escribió en sus redes sociales: “Edén Muñoz recibe jugosa oferta para dejar Calibre 50″, tuiteó sin ofrecer más información.

En el 2010, Muñoz dejó Colmillo Norteño porque supuestamente había fricciones entre los integrantes y Edén no “tuvo miedo a empezar de nuevo”, según dijo en ese entonces.

