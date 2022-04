Juan Pablo Medina reapareció tras la amputación de su pierna y habló sobre si pensó en el suicidio

Juan Pablo Medina reapareció ante los medios de comunicación

El reconocido intérprete estadounidense de origen mexicano, Juan Pablo Medina, reapareció ante los medios de comunicación a poco más de 8 meses de haber sido parte de un proceso quirúrgico donde le fue amputada su pierna por haber sufrido una trombosis y de posar por primera vez con su prótesis para una publicación mexicana.

El reconocido histrión mexicano acudió la noche del sábado a presenciar la develación de la placa por el fin de la temporada de la obra Hamlet en la Ciudad de México junto a su pareja, la también actriz colombiana, Paulina Dávila. Ahí se mostró muy ilusionado por su regreso a la escena pública y se dijo listo para plantar cara a los retos que vengan en un futuro como su regreso a la televisión.

“Muy contento de poder salir, de venir al teatro [...] Pues poco a poco, estoy en terapia, estoy en recuperación, y más adelante, cuando me sienta mejor, ya entero para trabajar, lo haré, pero de momento aún no sé”, señaló el histrión de 44 años ante las cámaras de Venga la Alegría.

Juan Pablo Medina sí habría sufrido la amputación de su pierna. (Foto: @juan_pablomedina/ Instagram)

El actor que dio vida a Diego Olvera en la producción de Netflix, La casa de las flores, fue cuestionado sobre si pensó en algún momento recurrir al suicidio; afortunadamente esos pensamientos nunca pasaron por su mente gracias a la pronta intervención psicológica y familiar en su proceso de recuperación: “No, para nada, no”, enfatizó entre risas el intérprete.

Más adelante, Juan Pablo Medina reconoció que siempre estuvo en una posición de privilegio en donde se pudo atender de manera privada con psicólogos y psiquiatras: “El simple hecho de agradecer es el motor de estar aquí… mi papá es médico, desde el primer momento estuve rodeado de especialistas y es de gran ayuda y desde el primer momento estuve en contacto con psiquiatras, psicólogos, y afortunadamente, lo digo desde el privilegio, la verdad me siento muy afortunado”.

Para finalizar, el intérprete que ha logrado posicionarse como uno de los artistas más queridos por las pantallas chicas en México, aprovechó la plataforma que le brindaron los medios para mandarle un mensaje a las personas que viven una situación parecida a la de él: “Y pues el simple hecho de estar aquí hay que atardecer y ese debe de ser el motor para seguir adelante”, finalizó.

Todo comenzó a mediados de 2021, cuando el intérprete de Amor de mis amores se encontraba en un set de grabación. De acuerdo con una entrevista que cedió para la revista GQ México a mediados de marzo, estaba trabajando con total normalidad cuando comenzó a sentirse muy mal, trató de seguir adelante con el proyecto para no retrasar al equipo, sin embargo, los dolores fueron tan intensos que no pudo continuar.

Ya en el hospital detectaron que había sufrido un paro cardiaco. Tras horas de angustia, los doctores le comunicaron que su vida estaba en riesgo y la única solución era amputarle una pierna: “Empezamos a hablar de la decisión desde antes de que se hiciera la intervención médica [...] Es necesario entenderlo y que los especialistas te apoyen. Es algo muy cabrón, pero pude contar con esa ayuda. Nunca tomé terapia en mi vida y ahora estoy decidido a no dejarla por nada”, declaró para la publicación.

Juan Pablo Medina y Paulina Dávila se conocieron mientras grababan un cortometraje. (Foto: @paulinada_/ Instagram)

Respecto a su prótesis, el actor comentó que logró encontrar una perfecta de acuerdo con sus necesidades; sin embargo, no ocultó su incertidumbre por tener que reinventar su modo de vida.

“Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado. Es ahí cuando te preguntas qué vas a hacer y cómo será el cambio. Lo que yo quería era simplemente vivir y a partir de ahí empecé a pensar de manera positiva”, arguyó.

