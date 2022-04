Famosas se manifestaron por el feminicidio de Debanhi: “Un crimen de género es responsabilidad del Estado”

Algunas famosas hablaron del caso que ha estremecido a México (Foto: Instagram)

Algunas actrices mexicanas se han pronunciado en sus redes sociales sobre la terrible tragedia que ha conmocionado a México en los últimos días: el caso de la joven Debanhi Escobar, la estudiante de Derecho en Nuevo León cuyo cuerpo fue localizado sin vida en la cisterna de un motel luego de llevar 13 días desaparecida.

Fue la presentadora Natalia Téllez quien lamentó lo ocurrido a la joven de 18 años y lanzó un mensaje en contra de la violencia de género que enfrentan las mujeres en el país. La también actriz de la serie Ninis expresó que la sociedad no debe normalizar los feminicidios ni otro tipo de violencias.

“Duele todo, duele diario, no nos podemos acostumbrar, esto no se puede normalizar, nos tiene que escandalizar y asustar porque sus pasos son los nuestros y los de las que amamos!!!! ¿Cuál es el mensaje en este país? ¿Que “no importa”? ¿Que no pasa nada? ¿Cuantas SOMOS?????? #mexicofeminicida #juntastodas” se pudo leer en su Instagram un día después de que encontraran el cuerpo de Debanhi.

La presentadora de Netas divinas compartió su lamento con la ilustración que realizó el usuario @CarlosArizpe85, inspirada en la fotografía que se viralizó cuando se dio a conocer la desaparición de la joven que acudió con un grupo de amigas a una fiesta.

Natalia llamó a no normalizar los crímenes de género (Fotos: Instagram/@natalia_tellez/Twitter/@herecomesvalery)

Este sábado 23 de abril, la actriz y productora teatral Rebecca Jones se unió a la indignación y lanzó en Instagram una crítica ante la crisis que se vive: “Este camposanto de mujeres que se ha vuelto México. ¿¿Cuál es el mensaje en este país??? Que no importa? Que no pasa nada?? CUÁNTAS SOMOS YA???? 21,000??? La indolencia duele #mexicofeminicida”.

Rebecca Jones y Anel Noreña se sumaron a la indignación(Foto: Instagram/@la_rebeccajones)

Entre los comentarios, se destacó el de la ex vedette Anel Noreña, “Es muy triste ver cuántas generaciones pasan y siguen atacándonos y quitándonos a nuestras niñas del futuro #mexicomedueles”, escribió desde su cuenta oficial la madre de los hijos de José José.

La actriz Thelma Madrigal reaccionó con una carita triste la publicación y, por su parte, la actriz Paulina Goto publicó algunos mensajes en su cuenta de Twitter: “Hagan mil planas que digan ‘un crimen de género siempre es responsabilidad del Estado y de los perpetradores”.

La ex esposa de José José lamentó que la violencia contra las mujeres haya persistido en México a través de los años (Foto: Instagram de Anel Noreña)

Goto mostró su indignación con una serie de mensajes que señalan las dudas y presuntas inconsistencias en torno al caso: “Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril en Nuevo León, México. Después de 13 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado sin vida a pocos metros de donde la vieron por última vez. A Debanhi la encontraron en un lugar que ya había sido ‘investigado’ por las autoridades, y donde dijeron, no había nada”.

Por su parte, la actriz Claudia Álvarez también publicó un contundente mensaje donde resalta la importancia del amor: “Todo comienza en casa, en el ambiente que crece un niño que puede ver normal la violencia. Nadie merece terminar su vida de esa forma. Es hora de implementar amor, en cada paso que damos en nuestras vidas, desde la persona que no conoces y te cruzas en la calle hasta la gente más cercana. Amor, amor y más amor es lo que necesita el mundo y obvio que no queden impunes estos actos”, escribió.

Paulina Goto hizo hincapié en las presuntas inconsistencias del caso (Foto: Cuartoscuro)

La conductora de TV Azteca, Mónica Garza, también habló sobre el impacto de la muerte de la joven, cuya desaparición en la madrugada del pasado 8 de abril en medio de la carretera ha generado grandes incógnitas e incluso el secretario de Seguridad de Nuevo León admitió que su búsqueda fue “una falla humana masiva”.

“La muerte de Debanhi es el reflejo del terror que se vive en todo el país ante la desaparición de mujeres y los delitos ligados a las mismas. Como en Oaxaca, donde la trata aumenta y dicen, se ofrecen 10 mil pesos por niña”.

La presentadora argentina se mostró consternada por el dolor del padre de Debanhi (Foto: Instagram/@ceci_galliano)

Por su parte, la presentadora Cecilia Galliano empleó su Instagram para posicionarse en su calidad de madre de una niña: “‘Mi hija está muerta y no sé qué hacer’, palabras de un padre con un dolor que no puedo llegar a imaginar. Porque qué derecho tienes tú de quitárselas a sus padres, hermanos, familiares, amigos. Justicia, lo menos que se puede exigir. Como mamá de una niña pido basta de tener que vivir con el miedo. México feminicida.” escribió la argentina radicada en México.

