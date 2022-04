Padre de Debanhi Escobar narró inconsistencias de la Fiscalía: “Me equivoqué por confiar”

Mario Escobar denunció irregularidades (Foto: Captura de pantalla/FB)

Tras casi dos semanas desaparecida, durante la tarde del jueves pasado, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León (FGE) dio a conocer que se encontró un cuerpo en una cisterna cerca del último lugar en el que se vio con vida a Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

Ante esto, Mario Escobar, padre de la joven desaparecida tuvo un encuentro con los medios en donde denunció irregularidades en los procesos posteriores al hallazgo acontecido en el Motel Nueva Castilla.

“Cómo empiezo. me equivoqué por creer en la Fiscalía, pido perdón a mi familia, pido perdón a mucha gente que creyó en mi, en mi esposa, fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente. Me equivoqué porque confié en la Fiscalía, vinieron aquí cuatro, cinco o seis veces no sé cuantas, ustedes las deben de saber y no hicieron su trabajo”, comentó.

La familia de la joven estuvo buscándola por semanas (Foto: Twitter/@LoQuePasaEnNL)

Asimismo, Mario Escobar apuntó que las autoridades ya habían acudido a dicho motel en días previos, pero que habían señalado en ocasiones anteriores que ahí no había nada.

“Creí que podía haber un cambio y no lo hubo, fueron cinco veces y trece días después dicen que vamos a ir otra vez porque hay un cuerpo, efectivamente sí, ya después de que el licenciado Caballero diera una rueda de prensa donde dijo él que ya le había informado a la familia, no es cierto nunca nos informaron a nosotros”, sentenció.

Encontraron un cuerpo en el motel (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

El padre de Debanhi denunció que acudió a la FGE, pero que las autoridades no les dijeron con trasparencia cuáles eran los siguientes pasos a seguir y sólo les indicaron que debían acompañarlos, aún cuando Mario pidió explícitamente que le dijeran a dónde iban.

“Después de que estábamos en la Fiscalía con el licenciado Rodolfo Salinas, nos secuestran unas personas de la misma Fiscalía, diciendo que tenemos que ir con ellos a una información. ¡¿Quién dijo eso? Eugenia Miranda, dirección de orientación y no sé qué de testigos. Yo le exijo que me diga a donde me lleva”, expresó.

Posteriormente, Mario Escobar señaló que llegaron al Motel y cuando preguntó por qué se encontraba en ese sitio le explicaron que efectivamente había un cuerpo, pero que no lo dejaron identificarlo.

La familia de la joven estuvo buscándola incansablemente (REUTERS/Daniel Becerril)

“Les dije: ‘¿A qué me traen?, dicen: ‘Es que a lo mejor hay un cuerpo”, entonces si hay un cuerpo, vamos a verlo, no, por qué no, es que hay protocolos, ¿Cuáles son esos protocolos?, tiempo, ¿cuánto, cinco minutos, diez, quince minutos, dos horas?, me contestan: ‘doce horas’. Me vuelvo loco con esa contestación, entonces si son 12 horas ¿Qué estoy haciendo aquí? y me dicen: ‘es que ese es el protocolo’”, contó.

El progenitor de Debanhi anunció que había muchos indicios que pudieron funcionar para encontrarla con mayor velocidad y que durante todo el proceso, él confió mucho en las autoridades, pero añadió que se siente defraudado con los resultados obtenidos.

“Yo creí en la Fiscalía, repito, lo demás estaban haciendo su trabajo. Estoy destrozado, mi esposa también, pero ellos no hicieron su trabajo porque no supo delegar a tanta gente, a mi punto de vista”, comentó.

Tras la desaparición de la joven de 18 años, sus seres queridos no perdían la esperanza de volverla a ver (Fotoarte: Infobae México / Jovani Pérez)

Asimismo recordó que las últimas horas de su hija fueron “extrañas”, pues llegó la fotografía que circuló en redes de ella, después llegó a la empresa Alcosa y a partir de ese momento desapareció.

“En la empresa nos encontramos con que efectivamente en uno de los videos de afuera, se ve que pasa y se pierde su imagen, cuando me meto a otras cámaras, hay un brinco de 10 a 12 minutos en las cámaras para la salida de 2 tráileres”, dijo.

Mario Escobar exigió que se haga justicia por su hija y ahondó en que se sentía decepcionado por como se desarrollaron las circunstancias.

“Hay culpables, sí, que deben de pagar sí, tanto involucrados como gente de la Fiscalía, públicamente lo digo. Fui muy hermético en mis declaraciones porque no tenía nada, quise ayudarle a la fiscalía, pero no llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería, exigía”, comentó.

La familia hizo todo lo posible para encontrarla (REUTERS/Daniel Becerril)

Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, repito, en la Fiscalía. Yo les pedía copias de los tomos, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo. Exijo justicia en ese aspecto y exijo que se aclare por qué desapareció Debanhi.

Finalmente, el padre de la joven apuntó que desde el momento en que llegaron al motel tras ser notificados no fueron ejercidos sus derechos para observar y se les negó la información.

“No nos dejan entrar, no nos pasaron información. Tal vez porque no era su hija, pónganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo, es todo lo que tengo que decir”, concluyó.

