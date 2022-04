El padre de Debanhi Escobar señaló irregularidades presentes en el último video de la joven

El úlimo video de la joven fue captado a metros del lugar donde fue encontrada sin vida (Fotos: Archivo WEB//Twitter/@EitanKillz, Twitter/@RangerStarr1//Twitter/@revistacodigo21)

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, señaló las inconsistencias del último video en el cual se le vio con vida a la joven, pues el material grabado por las cámaras de seguridad de la empresa de transportes mostró su presunta entrada a sus instalaciones, pero no se pudo ver su salida o regreso hacia el lugar del cual provenía.

El video difundido mediante redes sociales, y el cual fue grabado en las inmediaciones de la compañía Alcosa Transportes Internacionales, mostró a la joven caminando frente a la empresa ubicada sobre la autopista Monterrey-Laredo, lugar en el cual Debanhi descendió del taxi por aplicación que la transportaría a su domicilio.

La cámara de seguridad del lugar logró captar cómo Debanhi camina hacia una zona con buena iluminación, la cual podría ser la caseta de vigilancia en la que debería estar presente el guardia de seguridad, y en el último momento de su trayectoria, la joven viró hacia el establecimiento.

Se presume que Debanhi caminó hacia las instalaciones de la empresa de transporte para pedir ayuda, pero según declaraciones de las autoridades y de la propia compañía, el guardia de seguridad que podría haberla atendido se encontraba ausente, por lo que la joven decidió abandonar el lugar.

El padre de la joven de 18 años recriminó a la empresa no mostrar el video continuo de la noche del pasado sábado 9 de abril, ante lo cual señalaron que la cámara de seguridad sólo comienza a grabar si detecta movimiento; esto a pesar de que más de la mitad del ángulo de visión del aparato cubre la carretera, por lo que los vehículos que transitaban sobre la vialidad pudieron haber activado su sensor.

Debido a que Debanhi no fue captada regresando al lugar desde el cual había caminado y a la dirección que tomó en el video, se presume que la joven pudo haber ingresado a las instalaciones de la empresa de transporte, pero aún no se ha descartado que después de no haber encontrado a quien la ayudara en el lugar, se haya desplazado por voluntad propia a otro establecimiento.

El cuerpo sin vida de la joven fue encontrado en el Hotel Nueva Castilla ubicado a dos cuadras de la empresa de transportes donde fue captada con vida por última vez, lugar en el cual podría haber sido depositada después de que perdiera la vida debido a un fuerte impacto en la cabeza.

Las autoridades aseguraron que revisaron las instalaciones de ambos establecimientos desde el primer día de su búsqueda, lo cual resultó en un nulo hallazgo de indicios que pudieran señalar su presencia en el hotel o su ingreso voluntario, por lo que la hipótesis inicial de un presunto accidente ha sido ampliamente cuestionada.

La empresa Alcosa se manifestó al respecto mediante un comunicado, en el cual aseguró que ha colaborado con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León en todo momento, pues ha compartido con sus agentes las grabaciones de cámaras de seguridad presentes en el establecimiento.

“Alcosa ha proporcionado a las autoridades los videos de vigilancia con los que cuenta, listas de personal (que ya ha sido entrevistado por las autoridades) y toda la información y apoyo que le ha sido requerido”, manifestó bajo la firma de Javier Hernández Morales, representante legal de la compañía.

De la misma forma, aseguró que “la única relación de nuestra empresa con el lamentable caso es su ubicación física, pues se encuentra muy cerca del último lugar donde fue vista la joven desaparecida”.

