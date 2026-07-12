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EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy 12 de julio: se esperan tormentas eléctricas y granizadas para este domingo

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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06:07 hsHoy

Clima en CDMX para el Medio Maratón 2026: ¿Habrá lluvia durante la carrera?

El pronóstico para la mañana del domingo perfila condiciones que podrían favorecer el desarrollo de la competencia

El Medio Maratón de la CDMX 2026 se prevé que se desarrolle con un clima favorable.
El Medio Maratón de la CDMX 2026 se prevé que se desarrolle con un clima favorable.

A unas horas de que miles de participantes tomen las calles de la capital para disputar una de las pruebas atléticas más importantes del país, las miradas no solo están puestas en los corredores, sino también en las condiciones meteorológicas.

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06:03 hsHoy

Las lluvias del sábado 11 de julio provocaron severas afectaciones en distintas ciudades del país, con inundaciones, caída de árboles y daños a la infraestructura urbana.

  • En la Ciudad de México, las tormentas con granizo y fuertes rachas de viento ocasionaron decenas de emergencias, mientras que Xochimilco concentró algunas de las anegaciones más graves, con vialidades bloqueadas y comercios afectados.
  • En la Zona Metropolitana de Guadalajara, la acumulación de agua obligó a suspender el servicio de la Línea 4 de Mi Tren, además de generar rescates de automovilistas atrapados e intensos congestionamientos en vialidades clave.
  • En Puebla, el municipio de Huejotzingo enfrentó un escenario crítico tras el colapso de una planta tratadora de aguas residuales, cuyo desbordamiento inundó fraccionamientos cercanos y agravó las afectaciones derivadas de las lluvias continuas.
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 06SEPTIEMBRE2021.- Coches arrastrados y puestos semifijos fue el saldo de las intensas lluvias en la colonia La Mora. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 06SEPTIEMBRE2021.- Coches arrastrados y puestos semifijos fue el saldo de las intensas lluvias en la colonia La Mora. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
06:01 hsHoy

Las lluvias continuarán en gran parte del país este domingo 12 de julio de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la combinación de circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con la onda tropical núm. 18 desplazándose sobre el sureste, provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en gran parte del país, así como posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro.

Se prevén lluvias puntuales intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. En contraste, persistirá ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte del país, mientras que la onda de calor continuará en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, concluyendo en Sonora a partir de este día.

Escenas de lluvia intensa. Autos en autopista inundada. Calles de pueblo con casas de estilo colonial bajo la lluvia. Fachada de iglesia colonial con plaza mojada
Las lluvias continuarán en gran parte del país este domingo 12 de julio de 2026. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

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