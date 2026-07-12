EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy 12 de julio: se esperan tormentas eléctricas y granizadas para este domingo

A unas horas de que miles de participantes tomen las calles de la capital para disputar una de las pruebas atléticas más importantes del país, las miradas no solo están puestas en los corredores, sino también en las condiciones meteorológicas.
Las lluvias del sábado 11 de julio provocaron severas afectaciones en distintas ciudades del país, con inundaciones, caída de árboles y daños a la infraestructura urbana.
- En la Ciudad de México, las tormentas con granizo y fuertes rachas de viento ocasionaron decenas de emergencias, mientras que Xochimilco concentró algunas de las anegaciones más graves, con vialidades bloqueadas y comercios afectados.
- En la Zona Metropolitana de Guadalajara, la acumulación de agua obligó a suspender el servicio de la Línea 4 de Mi Tren, además de generar rescates de automovilistas atrapados e intensos congestionamientos en vialidades clave.
- En Puebla, el municipio de Huejotzingo enfrentó un escenario crítico tras el colapso de una planta tratadora de aguas residuales, cuyo desbordamiento inundó fraccionamientos cercanos y agravó las afectaciones derivadas de las lluvias continuas.
Las lluvias continuarán en gran parte del país este domingo 12 de julio de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la combinación de circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con la onda tropical núm. 18 desplazándose sobre el sureste, provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en gran parte del país, así como posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro.
Se prevén lluvias puntuales intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. En contraste, persistirá ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte del país, mientras que la onda de calor continuará en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, concluyendo en Sonora a partir de este día.