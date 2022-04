Anna Ferro destapó que Fernando del Solar planeó toda la boda: “El mero día me estaba probando el vestido”

La pareja está felizmente casada y coincidieron en que su matrimonio llegó en el momento más oportuno (Foto: Instagram / @annaferro8)

A mediados de abril se dio a conocer que Fernando del Solar tuvo una romántica boda con Anna Ferro y en esta ocasión, la ahora esposa del ex conductor de Venga la Alegría contó que su pareja decidió hacerse cargo de todos los preparativos del enlace matrimonial.

Fue en una entrevista para el matutino de TV Azteca donde los famosos reaparecieron a pocos días de haberse convertido en esposos y, con toda la felicidad que esta nueva amerita, contaron algunos detalles poco conocidos de todo el proceso que vivieron para llegar al altar.

En este sentido, Anna Ferro narró que, contrario a las tradiciones, ella no estuvo involucrada en cómo se llevaría a cabo la ceremonia y confesó que en un principio se le “costó trabajo”, pero después fue fácil disfrutar la experiencia.

La pareja está muy feliz con su unión y remarcaron que decidieron hacer una ceremonia chamánica, para así conectar con la naturaleza (Foto: Instagram/@fernadodelsolar)

“Estoy en el lugar correcto, jamás dudé, no tuve miedo, para mí fue sorprendente. El mero día que nos estábamos casando, me estaba midiendo los vestidos y déjame decirte que cuerpo de modelo no tengo, me quedó todo perfecto, la verdad sí fue de soltarme, vivir la experiencia y fue algo divino”, comentó Ferro.

Tanto ella como Fernando ahondaron en que la boda fue una ceremonia que buscaba conectar con la naturaleza y por eso decidieron hacer un ritual chamánico. Asimismo, tuvieron un tierno momento que aprovecharon para recordar los votos que hicieron el día de su boda.

“Los votos fueron interesantes porque es cuando tocas el corazón en mi caso fue lo que se dice para amarte y respetarte todos los días de mi vida, porque quiero pasar mi vida contigo siempre cada día te elijo a ti”, dijo el ex integrante de Venga la Alegría.

Fernando del Solar apuntó que está muy feliz en estos momentos (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

Por su parte la italo-mexicana comentó que ese día ella quiso recordarle a su pareja el apoyo incondicional que le tiene.

“Te vuelvo a elegir en la salud y en la enfermedad, estás seguro conmigo, confío plenamente en ti (...) Fer te acompaño y estoy aquí para ti, te acompaño en lo que tú decidas y en lo que tu quieras”, dijo ante las cámaras.

Asimismo, los enamorados coincidieron en que su romance comenzó en el instante preciso, pues aunque ambos atravesaban procesos completamente diferentes, tuvieron la disposición de estar juntos.

El famoso inició su carrera como conductor a principios del año 2001 (Foto: Instagram/@fernando del solar)

“Fue el momento ideal para conocerla, no sé si ella diga lo mismo, porque hubo momentos complejos para estar conmigo, ni yo me aguantaba y ella fue una contención un apapacho, una paciencia de verdad impresionantes”, externó del Solar.

Ella es paz, es tranquilidad es contención porque hay momentos que no son tan buenos y ella me tranquiliza o me pone un petardo en la cola y tengo que salir corriendo, si estoy muy achicopalado ella es de vámonos y entonces tiene la medida exacta para mantenerme activo es genial.

Por su parte, Anna añadió: " Lo encontré en el punto exacto en donde yo ya no creía en el tema de la pareja y él siempre fue de: ‘Confía Ana, suéltate, dame la oportunidad’ y así fue como empezó nuestra historia de amor”, dijo.

Cabe recordar que Fernando fue uno de los conductores más queridos por los mexicanos y el año pasado abril a través de una publicación en Instagram, el argentino compartió el momento en el que pidió matrimonio a su actual pareja, causando emoción entre sus fans por la boda que ahora ha sido confirmada y aplaudida por muchos latinos.

