Danna Paola se niega a hablar sobre su relación con Eleazar Gómez porque: “Lo pasado pisado”

Danna Paola Rivera Munguía nació el 23 de junio de 1995, actualmente tiene 26 años. (Foto: Instagram/@dannapaola)

Ya pasaron aproximadamente siete años desde que Danna Paola y Eleazar Gómez decidieron terminar su tórrido noviazgo, sin embargo, es un tema que los sigue persiguiendo. Ante esta situación, la intérprete de Mala fama confesó que ha procurado no responder cuestionammientos relacionados durante sus encuentros con los medios porque considera que sus vivencias con el actor no corresponden con sus ideales actuales.

Desde Los Ángeles, California, Danna Paola hizo frente a las especulaciones que giran en torno a la relación que tuvo con Eleazar Gómez, la cual habría iniciado durante las grabaciones de Atrévete a soñar, versión mexicana de Patito feo, y habría terminado en 2015 después de varios disgustos que dieron origen a un rumor sobre presunta violencia.

Para ello, la cantante de 26 años explicó que no le gusta recordar los malos tragos de su pasado porque considera que ya logró superarlos y para ella no tiene sentido darles importancia en la actualidad porque prefiere prestar mayor atención en sus nuevas vivencias tanto profesionales como personales.

Danna Paola y Eleazar Gómez protagonizaron "Atrévete a soñar", novela juvenil de Televisa. (Foto: Cuartoscuro)

“Lo pasado pisado. Uno pasa y se deshace de personas tóxicas en la vida para celebrar con personas nuevas que llegan y utilizar todas las experiencias a favor, a compartir experiencias, en mi música siempre lo hago”, dijo frente a las cámaras del programa Hoy.

Quien diera vida a Lu en Élite confesó que no discrimina en vivencias cuando se trata de compartirlas a través de sus canciones. Cabe mencionar que hace unos años regresó a la escena musical con Sie7e + y K.O, discos que desprendieron grandes éxitos como No bailes sola, Calla tú, Amor ordinario, Sodio, Mala Fama y Oye Pablo.

Respecto a cómo ha logrado superar dichas experiencias mencionó que gran parte se debe al apoyo que le han brindado sus seres queridos y los mensajes de representantes feministas dentro y fuera del entretenimiento: “Me han ayudado a trascender sobre muchas cosas tanto en la industria como personales. Estoy rodeada de gente maravillosa, de seres humanos que me apoyan”.

Además de su carrera musical, la actriz se ha posicionado como una de las influencer mexicanas con más seguidores en Instagram. (Captura: @dannapaola/Instagram)

De esta manera dejó entrever que el feminismo ha causado un impacto positivo en su vida. Derivado de ello, la cantante aprovechó las cámaras del matutino de Televisa para hacer una reflexión sobre la importancia de la sororidad y expresó que está dispuesta en apoyar a Tefi Valenzuela si así lo requiere, pero no sólo a ella, sino a todas las mujeres que busquen su respaldo.

“Yo creo que a cualquier mujer en el mundo, yo creo que lo más importante es apoyarnos entre nosotras sea quien sea, creo que lo más importante es saber que hay una mano ahí a lado que puede apoyarte y darte un consejo [...] hay muchísimo machismo allá afuera, pero creo que lo más importante es apoyarnos entre nosotras, entre nosotres, entre todos, esta industria cada vez es más complicada, somos artistas y seres humanos”, agregó.

Cabe recordar que Tefi Valenzuela fue víctima de violencia por parte de Eleazar Gómez, con quien se había comprometido la misma noche de la agresión. Tras los hechos ocurridos, la intérprete de El perdón denunció a su entonces pareja sentimental, se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes y finalmente la justicia le dio la razón.

Danna Paola y Alex Hoyer. (Foto: @dannapaola / IG - @alexhoyer_ / IG.)

Por otro lado, hace unas semanas Danna Paola confirmó su romance con Alex Hoyer luego de las especulaciones que surgieron por sus constantes encuentros.

“Es la primera vez que voy a hablar, de verdad se los digo, para mí es algo súper privado. Mantenerlo para nosotros es decisión; no es un secreto porque pues obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario me enorgullece en verdad mucho estar a lado de una persona que admiro y que me admira”, declaró en un encuentro con los medios.

