Paco Barrón está dispuesto a declarar por intento de feminicidio en su concierto: “Claro que voy a aportar”

Paco Barrón habló sobre el indícente en su concierto luego de un intento de feminicidio

El pasado fin de semana se vivió uno de los hechos más violentos en la historia de los conciertos en vivo dentro de México, todo pasó cuando un hombre apuñaló en varias ocasiones a una mujer en pleno escenario de una presentación musical del regional mexicano, Paco Barrón y sus Norteños Clan, el cual se grabó el video y después de algunas horas se volvió viral.

Luego de varios días a la distancia, el vocalista de la agrupación, Paco Barrón, rompió el silencio sobre diversos temas como la seguridad en sus espectáculos, su reacción ante el intento de femicidio, el actuar de su equipo de seguridad y sobre si dejara de interactuar con sus fans durante sus shows.

El intérprete de 45 años, nacido en Michoacán, fue cuestionado frente a las cámaras del matutino, Sale el Sol, sobre el caso que se vivió en su concierto en la noche del pasado 18 de abril, ahí primeramente ahondó sobre su reacción de incredulidad por el ataque y recalcó que él siempre velará por la seguridad de sus seguidores mientras estén presentes en alguno de sus espectáculos.

Paco Barrón habló sobre el lamentable hecho (Fotos: Instagram/@pacobarron.oficial/Twitter)

“He visto golpes, jaloneos, pero ver este tipo de situaciones, yo me quede sacado de ‘que onda, que rollo’, así digo yo. Entonces créanme que tomaré las medidas necesarias cuando yo este presente en concierto o en un evento y que a mi público, primero al público, les voy a garantizar que estén bien”, arguyó Paco Barrón.

El cantante de melodías como Mil Rosas en el Cielo, Tarjeta Roja y Si la Vida Me Pidieras no ocultó su voluntad por hacer algo durante el ataque y explicó que de no haber sido por la intervención por su aparato de seguridad, él hubiera intercedido para proteger a la seguidora que salió violentada.

“Los atacaron, mi grupo de gente de seguridad fueron los que sometieron a la persona porque si no lo hubieran sometido, yo me hubiera bajado del escenario, se los juro por mis hijos”, subrayó el intérprete del género norteño.

Las primeras versiones apuntan a que fue un ataque de celos de una ex pareja de la víctima

Más adelante, fue cuestionado por las cámaras del matutino de Grupo Imagen sobre si las autoridades de Nuevo León, ya se acercaron con su agrupación para dar su versión de los hechos en el intento de feminicidio.

“Ya lo están haciendo, creo que no ocupan mi declaración, pero si la necesitan claro que voy a estar ahí, porque yo lo vi, pero obviamente por todas las redes sociales, por todos los teléfonos se dieron cuenta de que fue los que paso y supieron el nombre físico del agresor, entonces que más evidencias quieren, ya la hay, pero si quieren mi evidencia, claro que voy a aportar”, declaró.

Asimismo, el creador de la agrupación, Paco Barrón y sus Norteños Clan, no ocultó su deseo por acercarse con la víctima y su familia para reiterarles su apoyo: “Yo sé que la dama está bien, porque estoy al pendiente [...] estoy al pendiente de todo. ¿Cuándo la voy a visitar?, cuando sea prudente cuando yo esté en su casa con su familia, es cuando lo voy a hacer”, evocó el cantautor mexicano.

Paco Barrón y sus Norteños Clan lamentaron lo sucedido en su concierto en Nuevo León IG: @jairo_musiclife

Para finalizar, el cantautor regional enfatizó que no dejará de interactuar con sus seguidores durante sus shows, ni abandonará la práctica de regalar flores a las mujeres de su público.

“Lo que pasa es que es una canción muy bonita [...] yo lo que hago es que agarro las flores cualquier persona que va pasando vendiendo flores, las compro y le dijo ‘échame todo el paquete’ y empiezo a regalarlas, con todo respeto delante de la pareja, esposos, novios con todo respeto, pero desafortunadamente acá paso algo muy trágico”

SEGUIR LEYENDO: