Paco Barrón habló sobre el intento de feminicidio en su concierto: “No me gusta que hagan eso con las mujeres”

Durante el fin de semana de Semana Santa uno de los hechos más violentos en la historia de los conciertos en vivo dentro de México ocurrió: un hombre apuñaló en varias ocasiones a una mujer en pleno escenario de una presentación musical del regional mexicano. Durante la última presentación de Paco Barrón y sus Norteños Clan se grabó el video que ahora es viral en internet.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado sábado 16 de abril y había un silencio sobre ello por parte de la agrupación, ahora el vocalista ha dado las primeras declaraciones sobre lo ocurrido, lamentando la situación y asegurando que en nombre de sus músicos condenan la violencia de género ejercida hacia las mujeres así como agradecen profundamente la intervención del público y las autoridades que reaccionaron rápidamente permitiendo salvar la vida de la víctima.

“En menos de un minuto pasó el incidente, según fue el ex esposo de esta mujer… de verdad que estoy impresionado e indignado porque te voy a decir una cosa sentí mucha impotencia porque no me gusta que le hagan eso a las mujeres”, inició a relatar ante las cámaras del matutino de TV Azteca, Venga La Alegría.

Las primeras versiones apuntan a que fue un ataque de celos de una ex pareja de la víctima

Barrón aseguró que su forma de actuar tan espontánea y rápida permitió que la situación no quedara impune, pues sin soltar el micrófono empezó a pedir ayuda a los fans de la banda para que localizaran a una patrulla y una ambulancia por medio de una llamada, petición que fue más que comprendida ya que ocurrió de esa manera y ahora por ello también es aplaudido en redes sociales.

“La persona quiso huir y por eso yo fui y corrí a donde él iba caminando y pues yo fui el que hablé porque gracias a eso fue la manera en que lo sometieron y pues ya ellos les hablaron a las autoridades”, agregó.

El cantante de melodías como Mil Rosas en el Cielo, Tarjeta Roja y Si la Vida Me Pidieras también dio más detalles de cómo fue posible que el equipo de seguridad del lugar no se percataron de la arma blanca que el hombre poseía y con la cual intentó atacar a su ex pareja: “Había seguridad, había todo… yo quiero pensar que esta persona se dio a la tarea de temprano, no sé, ir como alguien que fue a comprar sus boletos, no quiero adelantarme a las cosas porque de verdad sí es grave”, mencionó.

El cantante condenó el hecho FB: Paco Barron y sus Norteños Clan

En nombre de Norteños Clan, Barrón mencionó que nada de eso es publicidad como algunos medios de comunicación y usuarios en redes sociales han estado especulando desde el fin de semana pasado, así como expresó que jamás harían algo así:

“Es lamentable el tema porque se da mucho a pensar que yo puedo estar haciendo publicidad a través de esto y las personas que me conocen, o a mi carrera, desde hace 28 años saben perfectamente bien que yo no hago ese tipo de publicidad”, finalizó.

¿Qué ocurrió en el concierto?

El momento es viral en redes sociales. (Fotos: Instagram/ qpacobarron.oficial/Twitter/@NuevoLeonAlerta)

En el municipio de Montemorelos, Nuevo León, las cosas superaron al equipo de seguridad de agrupación pues mientras el vocalista les mencionaba a los asistentes que esperaba que todos pudieran disfrutar del show e incluso bromeo con mandarles a la persona que vende flores, en el fondo del escenario una mujer de camisa amarilla trataba de huir de su agresor, quien con una arma blanca la apuñaló en la parte inferior del abdomen hasta hacerla caer del escenario.

“Háblale a la policía “, fueron las palabras que Paco Barrón mencionó inmediatamente mientras el resto de los músicos paraban todo y corrieron a acercarse a ella para tratar en primer instante de ayudarla o agarrar al agresor de camisa blanca. La multitud gritaba y trataba de ver que pasaba mientras que otros más no dudaron en correr a su auxilio.

