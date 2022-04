Apuñalan a mujer en pleno concierto de Paco Barrón y sus Norteños Clan

Las primeras versiones apuntan a que fue un ataque de celos de una ex pareja de la víctima

La violencia de género existe y se encuentra presente en cualquier situación, incluso rebasando la idea de que solo en privado ocurren ataques contra las mujeres. En esta ocasión, un hombre apuñaló a una mujer en pleno concierto de Paco Barrón y sus Norteños Clan y el momento fue captado gracias a una transmisión en vivo para redes sociales que uno de los asistentes estaba realizando, dejando ver cómo ocurrió y la viral manera en que reaccionó la banda de regional mexicano.

Durante su última presentación en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, las cosas superaron al equipo de seguridad de agrupación pues mientras el vocalista les mencionaba a los asistentes que esperaba que todos pudieran disfrutar del show e incluso bromeo con mandarles a la persona que vende flores, en el fondo del escenario una mujer de camisa amarilla trataba de huir de su agresor, quien con una arma blanca la apuñaló en la parte inferior del abdomen hasta hacerla caer del escenario.

“Háblale a la policía “, fueron las palabras que Paco Barrón mencionó inmediatamente mientras el resto de los músicos paraban todo y corrieron a acercarse a ella para tratar en primer instante de ayudarla o agarrar al agresor de camisa blanca. La multitud gritaba y trataba de ver que pasaba mientras que otros más no dudaron en correr a su auxilio. El vocalista no dejó de solicitar que agarraran al hombre y que pidieran una ambulancia.

El momento es viral en redes sociales. (Fotos: Instagram/ qpacobarron.oficial/Twitter/@NuevoLeonAlerta)

Diversos medios de comunicación ya han identificado a la mujer como Ana Patricia Pérez Cuéllar, mientras que a él como Heriberto N, aparentemente una ex pareja que la acosaba y que asistió a la presentación para observarla. Algunos testigos han narrado en sus redes sociales que todo pasó después de que un músico le regalara una rosa.

En plataformas como Twitter y YouTube ya han comenzado a surgir nuevo videos del momento de la detención, donde afortunadamente se puede ver a la policía de Montemorelos subiendo a una patrulla al hombre que atacó a la mujer, quien fue detenido por los asistentes al concierto de Paco Barrón; todo sucedió durante las primeras horas del sábado 16 de abril de 2022, pero hasta ahora se ha comenzado a hacer viral en redes sociales por lo inesperado e impactante de la situación.

Afortunadamente la víctima fue atendida por el equipo médico, quienes le expresaron a diversos medios locales que las heridas pudieron poner en riesgo su vida, pero el actuar rápido de la banda, los asistentes e incluso los paramédicos no sólo la salvó de la muerte, sino de sufrir daños de gravedad irreparables.

Paco tiene más de 20 años de trayectoria FB: Paco Barron y sus Norteños Clan

En redes sociales no han parado los comentarios sobre la lamentable situación: “Es increíble que uno va a disfrutar de un concierto o algo que sea recreativo y literal te maten en el escenario y no de emoción, sino porque un ex novio loco te sigue y te apuñala”. “Lo bueno es que la banda, el mismo Paco o hasta el público reaccionó súper rápido porque según leí eso le salvó la vida”. “¿Ya somos Estados Unidos como para ir a un evento y morir?, es increíble pero bueno, ojalá metan a ese tipo a la cárcel”. “Da miedo, porque no la deja de apuñalar hasta que cae del escenario, de verdad que fuerte ser mujer en México”, expresaron usuarios de Twitter.

¿Quiénes son Paco Barrón y sus Norteños Clan?

La banda es popular en el norte del país IG: @jairo_musiclife

El vocalista es un hombre originario de Michoacán, representante del género norteño, con más de 20 años de carrera musical. Desde el inicio de su trayectoria como banda, ellos han mostrado un estilo muy particular de tocar el acordeón e interpretar su música sobre el escenario. Sus éxitos como: Mil Rosas en el Cielo, Tarjeta Roja, Si la Vida Me Pidieras, Te Amo, Recuerdos Encadenados y Cuestión de Tiempo, por mencionar algunos, han sido el medio que lo ha llevado a conquistar México, Sudamérica y Europa.

