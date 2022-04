Robo en casa de Silvia Pinal: ladrones se llevaron joyas falsas

La emblemática actriz se encontraba en fiesta en casa de sus amistades cuando una de las enfermeras que la cuidaban aparentemente fue embaucada por un desconocido Foto: Instagram

Este sábado 16 de abril, la primera actriz Silvia Pinal fue víctima de la delincuencia en su propia casa, pues le fueron sustraídas pertenencias de una de las cajas fuertes que resguarda en su famosa residencia de la colonia Jardines del Pedregal en la Ciudad de México.

Al momento, una enfermera y un cerrajero, Anabel S y Alejandro G, fueron detenidos por la policía con el objetivo de deslindar responsabilidades, además de indagar en su posible participación en los hechos. Se desconoce el monto de los objetos robados, que según Sylvia Pasquel, hija de la emblemática actriz, se trata de joyas “de bisutería”.

De acuerdo al periodista especializado en crimen Carlos Jiménez la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investigan el caso. Además publicó en su cuenta de Twitter imágenes del desorden que quedó en las habitaciones tras el robo.

Según Pasquel, la actriz no fue notificada del robo sino hasta la noche del sábado, motivo que la entristeció Foto: Captura de pantalla

Y es que un sujeto desconocido habría logrado engañar a una de las enfermeras que se encuentran al cuidado de Silvia Pinal, mientras la veterana actriz había salido a una reunión, diciéndole por teléfono que la también ex senadora necesitaba que le entregaran sus joyas en el centro comercial Plaza Santa Teresa, establecimiento cercano a su domicilio.

Así lo narró Sylvia Pasquel a la prensa:

“El sábado yo recogí a mi mamá a las tres de la tarde porque yo me la llevé a una comida que tenía con unos amigos, entonces salimos de aquí de la casa, nos paramos en el súper a comprar unas botellitas de vino para llevar a la fiesta. Llegamos a la reunión, bajamos a mi mamá y estaba muy padre todo, ahí estábamos conviviendo, y de repente como a las 4:30 llega la enfermera y me dice que la otra enfermera le había mandado un mensaje diciéndole que había hablado un tal Alejandro diciéndole que yo lo había mandado a recoger unas cosas de mi mamá”, comenzó la actriz de Con el diablo entre las piernas.

La emblemática casa del Pedregal de Silvia Pinal fue locación de la bioserie 'Frente a ti' (Foto: captura de pantalla/ YT Hola TV)

Pese a que Pasquel giró la instrucción a la enfermera ya detenida de que no le hicieran caso a las llamadas del hombre, finalmente la mujer, quien llevaba apenas tres días trabajando al servicio de la familia, hizo llevar a un cerrajero para presuntamente forzar la caja fuerte y así poder entregar su contenido al sujeto que se hizo llamar Alejandro.

“Al poco rato llegó la enfermera otra vez con su teléfono a mostrarme un mensaje en donde estaba una captura de pantalla de un número de teléfono, obviamente no era mi teléfono, sí tenía mi fotografía, decía ‘Sylvia Pasquel’ mal escrito… ‘dile que no le haga caso, que no le abra a nadie y que no entregue nada, y que yo no he mandado a casa de mi mamá por nada’”, contó la actriz, quien para entonces y al sospechar la actividad inusual ya había solicitado una patrulla al 911.

“Acto seguido, comentándolo en la comida, le dije al chofer que se regresara a casa de mi mamá a ver qué estaba pasando”. “Cuando estaba aquí el cerrajero tratando de violar la puerta llegaron las patrullas y llegaron también los policías de aquí de la esquina”, narró ya estando en la casa de su madre ante la prensa.

Según Pasquel, las pertenencias que extrajeron se trata de puras alhajas de bisutería, es decir, sin alto valor económico Foto: Twitter

“Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando le hablé a Efigenia (asistente de su mamá) y ella dio aviso de lo que estaba pasando a los policías que cuidan la cuadra”, añadió.

Al inspeccionar la habitación, las pertenencias estaban en desorden y sobre la recámara principal se encontraron estuches vacíos de joyas. Peritos de la Fiscalía capitalina realizaron muestras para detectar huellas dactilares e iniciaron su análisis en los archivos criminales.

Sin embargo, la hermana de Alejandra y Luis Enrique Guzmán expresó que lo que se robaron no es de gran valor monetario.

“La enfermera agarró todas las cajitas de diferentes marcas que no necesariamente tenían que traer algún tipo de alhajas, vacío esas cajitas en una bolsa, se salió de la casa y se las llevó a este tipo a una plaza cerca de la casa. Como no tenía llaves para regresar, ya no pudo entrar; era pura bisutería lo que llevaba ahí, no llevaba ninguna joya de mi mamá porque todas esas joyas están guardadas en el banco”, confió la primera actriz en declaraciones rescatadas por La prensa y El sol de México.

Una de las habitaciones de Silvia Pinal quedó en completo desorden tras la irrupción de un cerrajero Foto: Twitter

Respecto a la diva del cine de oro mexicano, se encuentra bien físicamente, pero entristecida.

“A mi mamá tratamos de ocultarle lo sucedido para que no se estresara ni se sacara de onda, hasta en la noche que llegamos a la casa le dijimos. Claro que está triste mi mamá porque al final violan tu intimidad, tu espacio y se llevan cosas que te ha costado trabajo ganar y comprar, afortunadamente nada más fue algo material y de eso fue bisutería”, dijo Pasquel.

