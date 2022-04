Michelle Salas se reencontró con Silvia Pinal durante un corto viaje a México

Silvia Pinal y Michelle Salas lograron reunirse después del intento fallido del pasado diciembre (Foto: Instagram/@michellesalasb)

Michelle Salas, finalmente logró reencontrarse con su bisabuela, Silvia Pinal, luego de que la primera actriz atravesara su contagio de covid-19 el pasado diciembre.

Este 13 de abril la hija de Stephanie Salas compartió cómo fue el tierno reencuentro con Silvia Pinal durante una comida con su familia. A través de su cuenta de Instagram publicó fotografías en la que mostró el corto encuentro que tuvo con su bisabuela, abuela y mamá.

La primera imagen que compartió, se ve Michelle abrazando a la protagonista de Viridiana y se lee el mensaje: “Lo mejor del día”.

Michelle llegó a la Ciudad de México por cuestiones laborales, pero abrió un espacio en su apretada agenda para ver a Silvia Pinal (Foto: Instagram/@michellesalasb)

La modelo ha expuesto que mantiene una muy cercana relación con su bisabuela, por lo que siempre busca estar junto a ella o, al menos, compartir algunos minutos con la familia de su mamá.

En la siguiente fotografía mostró a las descendientes de la primera actriz: Sylvia Pasquel, Stephanie Salas, Camila Valero y Michelle Salas. A esta fotografía le agregó el comentario “Lo mejor de la vida”.

Después de haber llegado a la CDMX y realizar una sesión de fotos en un lujoso hotel, Michelle habría llegado a la casa de Silvia Pinal, ubicada al sur de la ciudad.

Después de este corto encuentro con su mamá, abuela, bisabuela y hermana, regresó a su apretada agenda de modelo e influencer.

Michelle no acudió sola en el encuentro con su bisabuela, sino que su hermana, su mamá y abuela la acompañaron (Foto: Instagram/@michellesalasb)

Y es que el pasado diciembre la hija de Luis Miguel viajó a México con el deseo de ver a su abuela antes de que terminara el 2021; sin embargo, la actriz de la Época de Oro dio positivo a covid-19 mientras fue hospitalizada de emergencia.

Pese a que la familia esperaba festejar unida las fiestas decembrinas, tuvieron que someterse en un confinamiento y ver desde videollamada a Pinal, quien no pudo salir del hospital hasta haber dado negativo en su prueba de covid.

Michelle sólo pudo visitar a Silvia en el hospital antes de que fue diagnosticada y de nuevo regresó a casa de su familia, pero a través de sus redes sociales externó lo triste que se sintió al viajar a México sólo para celebrar con su bisabuela y no poder hacerlo debido a que ella estaba delicada y se corría el riesgo de que el resto de su familia se contagiara.

“Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”, escribió en sus redes sociales.

La vez pasada que Michelle vio a su bisabuela fue en diciembre, días antes de que se confirmara que Pinal tenía covid (Foto: Instagram/@michellesalasb)

En su momento, Sylia Pasquel aseguró que la tristeza rodeó a su familia en esos días ya la protagonista de El inocente también había ansiado volver a ver a su bisnieta. Fue por ello que hicieron lo posible para que Michelle visitara a la actriz en el nosocomio antes de saber si tenía la enfermedad por Coronavirus.

La influencer también invitó a sus seguidores a hacer consciencia de lo que muchas familias están sufriendo a causa del covid-19 y los alentó a valorar a los seres queridos.

“Vivimos un momento crítico, lleno de dudas y de incertidumbre, que lo único que nos queda es abrazarnos bien fuerte (con tapabocas) y valorar más que nunca cada segundo que tenemos para estar vivos, para aprovechar y decirle a los nuestros que siempre estaremos ahí y que no están solos, por muy lejos que se sienta que estamos”, escribió la hija de Stephanie en su cuenta de Instagram con varias fotografías de su familia materna.

