Actor de Vecinos podría dar vida a “Chespirito” y no es Lalo España: “Me invitaron”

Dos de los "Vecinos" buscan ser elegidos para darle vida a Chespirito en su bioserie (Fotos: Instagram/@vecinosoficial/Televisa)

Luego de que en 2020 saliera del aire la transmisión de los programas de Chespirito en Televisa y en otras señales en Latinoamérica, Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido actor y dramaturgo, anunció la creación de nuevos productos relacionados con los personajes e historias inspiración del recordado artista.

Además de la explotación de la imagen de Chespirito en mercancía oficial, convenios promocionales con distintas marcas y la apertura de un restaurante temático, el heredero de Gómez Bolaños comunicó la creación de una serie inspirada en la vida del hombre que creó múltiples personajes como El chavo del 8, Chómpiras, Quico y Chaparrón Bonaparte, entre otros.

Con el anuncio, comenzaron a surgir las expectativas sobre qué trama abordará el proyecto o quiénes serán los actores elegidos para dar vida al escritor y a otros personajes clave en su historia, como su viuda, Florinda Meza, o el cuadro de actores que lo acompañó a través de los años.

Roberto Gómez Fernández está al frente de Grupo Chespirito, empresa que producriá la bioserie (Fotos: Saúl López/Germán Romero/Cuartoscuro)

Aunque no se han revelado detalles, se sabe que el proyecto contará aspectos pocos conocidos en la vida del hombre que falleció en 2014, como su infancia, juventud y cómo logró consolidar un emporio basado en la comedia de sus ya emblemáticos personajes.

Para ello, se recrearán los pasajes en la vida de Gómez Bolaños por distintos actores representando cada etapa. Para darle vida en su vida adulta, uno de los elegidos podría ser Lalo España, quien lleva más de un año “alzando la mano” para ser considerado en el ambicioso proyecto.

Lalo, quien ha expresado que sería un honor darle vida al famoso actor por considerarlo una inspiración en el género de la comedia, colgó en su cuenta de YouTube un video donde aparece caracterizado como algunos de los populares personajes de Chespirito con la intención de ser contemplado para las audiciones del programa, objetivo que finalmente alcanzó.

Lalo España aún no sabe si será elegido o no para interpretar al fallecido actor (Foto: Instagram/@laloespanaoficial)

Pese a haber sido convocado a una primera fase del casting, e incluso haber recibio “callback” (es decir, pasó a una siguiente fase en las audiciones), Lalo no ha recibido ninguna notificación al momento e incluso se dice que el proyecto habría sido pausado para comenzar su producción hasta 2023.

En tanto, ha sido otro actor quien compartió que él también ha sido contemplado para darle vida a Chespirito en la bioserie próxima a grabarse. Coincidentemente se trata de otro integrante del elenco de Vecinos, serie donde Lalo España da vida al portero Germán, personaje con el que se ha consolidado en el gusto del público al paso de los casi 20 años que la serie producida por Elías Solorio lleva al aire.

Lalo no sabe aún qué pasará con la elección del actor que dará vida al personaje principal e, incluso hasta podría quedar fuera del proyecto, ya que recientemente trascendió que el actor Moisés Suárez, quien es muy cercano a España, ya acudió también a hacer el casting.

Moisés Suárez -arriba a la izquierda-, quien da vida a "Don Arturo" en Vecinos, destacó la preparación que debe tener el actor elegido (Foto: Instagram@vecinosoficial)

En un encuentro con los medios, el actor que da vida a Don Arturo en Vecinos contó que fue considerado: “Me invitaron a hacer una audición, con la posibilidad de participar haciendo a don Roberto Gómez Bolaños en algún momento de su vida, naturalmente en la edad ya mayor”, contó para Chisme no like.

Aunque ya se presentó en el casting, Moisés no ha recibido retroalimentación por parte de Grupo Chespirito ni de la casa productora, pero el actor no pierde las esperanzas de quedar dentro del ambicioso proyecto:

El actor confirmó que fue invitado a las audiciones para darle vida al recordado actor (Foto: Archivo)

“Hice la audición, espero yo que salga electo; sin embargo, hay muchas características que se requieren para hacer a esta gran persona, pero no pierdo la esperanza hasta que se decida quién lo va a hacer”, contó.

“No sé exactamente quién lo está produciendo, sé que tiene mucho que ver, naturalmente, su hijo Roberto Gómez Fernández, pero de las otras personas como productores no sé, la verdad no tengo ni idea”, expresó el primer actor.

