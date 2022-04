“Hice todo lo que estaba en mis manos”: Lalo España no ha recibido llamado para bioserie de Chespirito

Lalo España grabó su casting en 2020; a la fecha no se ha definido cómo serán las evaluaciones de las audiciones Foto: Captura de pantalla

Luego de más de un año de mostrar su entusiasmo por participar en la anunciada bioserie de Roberto Gómez Bolaños, encarnando al recordado Chespirito, Lalo España no pierde las esperanzas de ser considerado para protagonizar el proyecto comandado por el hijo del fallecido actor.

Y es que pese a que en meses pasados el actor de Vecinos ya había realizado caracterizaciones de los personajes de Chespirito para ser considerado en el casting, es la fecha en que el histrión no ha recibido un llamado por parte de la producción de Roberto Gómez Fernández.

En un reciente encuentro con la prensa, el actor que da vida al personaje de “Márgara Francisca”, aseguró que no han entrado en contacto con él los realizadores de la bioserie, pero esto podría deberse al retraso de la producción.

El actor se caracterizó de personajes como ''El Chómpiras'' al tiempo que narró detalles contenidos en el libro biográfico del autor Foto: Captura de pantalla

“Más adelante, entonces ya no sé. Tengo entendido, oí por ahí un rumor de que la serie se va hasta el año que entra, entonces no sé, yo ya hice todo lo que estaba en mis manos, si me toca pues qué chido y si no, pues ni hablar, hay mucho trabajo.”, expresó.

Respecto al actor Juan Frese, quien recientemente protagonizó un video promocional para una plataforma de streaming al lado de Eugenio Derbez, y que lució caracterizado como “El chavo del ocho”, Lalo España destacó su buena relación con él, y lejos de sentir envidia por si acaso pudiera ser considerado para la bioserie, elogió su forma de ser.

“Yo admiro muchísimo a Juan Frese, es una persona muy chida, muy talentoso, muy divertido y me la llevo increíble con él, pa’ que no anden amarrando navajas y a quien le toque quedarse (en la bioserie) pues qué maravilla”, expresó.

El actor fue captado por Derbez mientras recibía indicaciones por parte del staff de una producción que no ha revelado (Foto: Instagram)

Sobre el reciente triunfo en los premios Oscar de la película CODA, donde participó Eugenio Derbez, Lalo España se pronunció a favor del comediante mexicano, destacando su labor y elogiando el hecho de haber logrado participar en una producción reconocida por la Academia estadounidense.

Al respecto de las críticas que ha recibido Derbez por parte de algunas personas, Lalo comentó:

“Me encantaría volver a coincidir con Eugenio, a quien le tengo mucho cariño, admiración, respeto, bueno, me dan coraje las envidias, que muchos ya quisieran verse por allá y dicen ‘ay, pero no es su película’ y empezaron por ahí a salirles el veneno, y ya quisieran, así como para decirle ‘¿y tú cuántas veces has ido al Oscar, wey?’”, expresó.

*Información en desarrollo