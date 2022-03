Lalo España reaccionó a la campaña publicitaria de Eugenio Derbez y El chavo del ocho

Lalo España grabó su casting en 2020; a la fecha no se ha definido cómo serán las evaluaciones de las audiciones Foto: Captura de pantalla

Hace unas semanas la aparición del personaje de El chavo del ocho en un par de posts de Eugenio Derbez causó conmoción y surgieron las versiones de que el actor y productor mexicano estaría participando en la anunciada bioserie que cuente la vida de Roberto Gómez Bolaños.

Y es que los misteriosos mensajes de Derbez hacían pensar que en efecto el comediante de No se aceptan devoluciones estaría trabajando en el proyecto comandado por Roberto Gómez Fernández para su empresa, Grupo Chespirito.

De inmediato, un sector del público se preguntó qué había pasado con Lalo España, pues el actor lleva muchos meses expresando su intención por protagonizar la serie del creador de personajes como El chapulín colorado, Chaparrón Bonaparte y Los caquitos.

Con la publicación del spot, quedó descartado que Eugenio Derbez pudiera ser el encargado de dirigir la bioserie de Roberto Gómez Bolaños Foto: Especial Infobae

Con la aparición del actor Juan Frese en uno de los posts de Derbez, algunas personas dieron por hecho que Lalo España había quedado fuera del proyecto que tanto anhela. Sin embargo, a los pocos días el creador de La familia P. Luche develó por fin de qué se trata el proyecto que lo vincula a El chavo del ocho.

Se trata de la grabación de un comercial para promover la nueva plataforma de contenidos vía streaming Dish Latino. En el spot podemos ver cómo El chavo ‘se sale’ de la pantalla y conversa con Derbez, a quien la campaña posiciona a su nivel como ‘un ícono latino’.

Tras darse a conocer esto y constatar que el proyecto de Derbez no tenía nada que ver con la rumorada bioserie, Lalo España expresó su sentir al respecto y alivió a sus fanáticos al asegurar que aún no es un hecho que esté fuera de la producción que Grupo Chespirito desde hace meses.

Juan Frese compartió hace semanas una selfie con Eugenio Derbez, pero no mencionó nada sobre el rumorado proyecto (Foto: instagram)

Al respecto de la campaña publicitaria de Derbez, el actor que da vida a “Germán” en la serie Vecinos dijo:

“Si se es inteligente, se analiza que si mi querido Eugenio Derbez, a 7 días de lanzar su campaña, pone algo del Chavo del ocho… una bioserie no la va a preparar en 10 días o 15 días”, dijo Lalo. Y agregó que “ni es un hecho que me quede yo, pero si me quedo, qué chido. No sé de dónde fregados sacaron que estoy muy ardido, que me enseñen una publicación”, dijo a las cámaras del programa De primera mano.

Lalo España, quien ha realizado varios videos en los que aparece caracterizado como los personajes de Roberto Gómez Bolaños en su afán por ser considerado en el casting de la serie, reconoció que no puede sacar este proyecto de su cabeza, pues aún continúa en el proceso de audiciones.

“Me estoy bañando y estoy pensando en cómo hice tal escena donde quería tocar más cosas. Soy muy obsesivo en la chamba”

Desde 2020 Lalo España ha hablado ante los medios sobre su deseo de encarnar a su admirado artista Fotos: Cuartoscuro

España destacó que su trabajo, de participar en la serie, no se abocaría simplemente en imitar el físico y los ademanes del recordado actor y dramaturgo, sino en todo un trabajo actoral de creación de personaje, con todo y su psicología.

A pregunta expresa sobre qué opina sobre el desempeño de Juan Frese, el actor que se caracterizó como El chavo del ocho, España contestó:

“El hecho de que como es alguien famoso a nivel internacional la gente diga: ´¡Qué buen imitador eres!’, no es un trabajo de ser un imitador, es tocar las fibras, es entender todos los matices, todas las gamas que tiene un personaje”, destacó.

Desde finales de 2020, el comediante dio a conocer que, desde que se se supo que Roberto Gómez Fernández quería hacer un proyecto biográfico sobre su padre, él levantó la mano para ser parte de los castings. El actor de Vecinos expresó que le guarda una gran admiración a Chespirito por su trayectoria en la televisión, así como por su ingenio para realizar exitosos personajes humorísticos.

