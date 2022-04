Lalo España sufrió discriminación por su aspecto cuando iniciaba su carrera: “Tu tipo no vende”

El actor dejó su natal Jalisco cuando buscó comenzar una carrera en la Ciudad de México (Foto: Instagram / @laloespanaoficial)

Lalo España ya posee una carrera consolidada en la comedia mexicana, pues desde que comenzó a aparecer en proyectos como Otro rollo y El hotel de los secretos, el actor jalisciense ha estado en el radar del público.

Con su personaje de “Germán”, de la popular serie Vecinos, España se ha colocado como uno de los actores más presentes en la televisión mexicana, dado que la teleserie producida por Elías Solorio lleva casi 18 años al aire, además de contar con la ya clásica interpretación de su personaje “Doña Márgara Francisca”.

Aunado a ello, Lalo España ha expandido su talento a otras áreas dentro del entretenimiento, por lo que ha incursionado también como productor. Pese a la popularidad de la que goza en los tiempos actuales, el actor no olvida sus inicios, cuando vivió dificultades para encontrar sus primeras oportunidades laborales en el competido mundo artístico.

Lalo convivió durante varios años con el fallecido Octavio Ocaña en la serie 'Vecinos' (Foto: Twitter)

Lalo contó recientemente que al inicio de su trayectoria no todo fue miel sobre hojuelas, pues se enfrentó a una marcada discriminación por su apariencia física, lo que le costó que le fueran cerradas múltiples puertas en el mundo de la actuación. Eduardo Ramírez, nombre verdadero del comediante, fue víctima incluso de comentarios crueles que afectaron su autoestima.

El actor contó que se vio obligado a dejar su ciudad natal, Guadalajara, con la intención de buscar una carrera en la Ciudad de México, pero por aquellos años tuvo que lidiar en distintas ocasiones con manifestaciones de discriminación.

Lalo contó que le llegaron a decir que su imagen física no es la preferida por el público. “La primera noche que llegué fue muy fuerte porque me topé con alguien que me dijo: ‘Pues la verdad no creo, tu tipo no vende. No creo; si tenías trabajo allá, te hubieras quedado en Guadalajara”, recordó el intérprete para el programa Venga la alegría fin de semana.

Lalo España admitió que algunos comentarios respecto a su físico llegaron a afectarlo (Foto: Las Estrellas)

Dicho comentario, según admitió el actor, “le lastimó mucho”. Pero la discriminación y los prejuicios contra él no sólo tuvieron que ver con su imagen física, sino también con el ramo de la comedia, al ser encasillado en dicho género.

“De pronto sí estaban como los paradigmas o las estigmatizaciones de ‘no, pues tú eres cómico’; se creó mucho ese prejuicio”, expresó.

Y es que pese a que ya han pasado varios años desde que Lalo España fue objeto de comentarios crueles, el actor admitió que de cuando en cuando ha llegado a cuestionar y criticar su aspecto, especialmente cuando ha subido de peso.

Otro personaje emblemático del actor es la quesadillera "Márgara Francisca" (Foto: Instagram de Lalo España)

“En la pandemia me comí a mí mismo y dije ‘ay’. Me ha costado ir poco a poco recuperando el camino, aparte me gusta mucho la vida y Dios me debió hacer más guapo o algo porque me gusta mucho la tragadera y el buen vinito; que se ponga de moda estar gordito o algo, estaría chido”, dijo con su característico sentido del humor.

Recientemente Eugenio Derbez lanzó algunas publicaciones en Instagram donde se le vio acompañado de una persona, entonces incógnita, caracterizada como “El chavo del 8″. De inmediato surgió entre el público la versión de que Lalo España no había sido considerado finalmente para participar en la anunciada bioserie de la vida de Chespirito, sin embargo, fue el propio actor quien aclaró que sigue en el proceso de audiciones y habló del trabajo de Derbez, que finalmente resultó ser una campaña publicitaria al lado del actor Juan Frese.

Para su casting, el actor se caracterizó de personajes como ''El Chómpiras'' al tiempo que narró detalles contenidos en el libro biográfico de Roberto Gómez Bolaños (Foto: Captura de pantalla)

“Si se es inteligente, se analiza que si mi querido Eugenio Derbez, a 7 días de lanzar su campaña, pone algo del Chavo del ocho… una bioserie no la va a preparar en 10 días o 15 días”, dijo Lalo. Y agregó que “ni es un hecho que me quede yo, pero si me quedo, qué chido. No sé de dónde fregados sacaron que estoy muy ardido, que me enseñen una publicación”, dijo a las cámaras del programa De primera mano.

Lalo España, quien ha realizado varios videos en los que aparece caracterizado como los personajes de Roberto Gómez Bolaños en su afán por ser considerado en el casting de la serie, reconoció que no puede sacar este proyecto de su cabeza, pues aún continúa en el proceso de audiciones.

“Me estoy bañando y estoy pensando en cómo hice tal escena donde quería tocar más cosas. Soy muy obsesivo en la chamba”, confesó.

