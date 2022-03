La verdad detrás del proyecto de Eugenio Derbez y “El Chavo del 8″: así fue el reencuentro

Todos pensaban que Eugenio Derbez sería el encargado de dirigir la bioserie de Chespirito. Foto: Especial Infobae

Después de que Eugenio Derbez levantara sospechas en torno a su misterioso proyecto donde contaría con la participación especial del Chavo del 8, uno de los personajes más memorables de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, por fin compartió cuál es la verdad. Contrario a lo que muchos especulaban, no dirigirá la bioserie del reconocido actor, pero si se reencontró con él.

En los últimos días, el creador de XHDBZ se convirtió en tendencia de redes sociales al compartir una serie de imágenes que tomó desde un set de grabación, donde se podía ver a un actor disfrazado como el niño que se robó el corazón de toda América Latina con sus ocurrencias. Debido a que no compartió detalles sobre el giro del proyecto, se comenzó a especular sobre la posibilidad de que se tratara de la bioserie de Chespirito.

Así fueron pasando los días y hace una semana adelantó que sería el próximo 24 de marzo cuando lanzaría el productor audiovisual. Sin embargo, durante la mañana de este miércoles sorprendió a sus seguidores de Instagram con el anuncio, ya se encuentra disponible el material.

“Oigan, he estado leyendo todos sus comentarios respeto al último proyecto que subí con El Chavo del 8 [...] pero la verdad es que ya no aguanto, ya quiero quiero decirles, ya no quiero que esperen más, así es que ya vayan a verlo”, comentó.

El protagonista de No se aceptan devoluciones compartió la liga latinocomotu.com, donde por fin se pudo ver el esperado reencuentro, pero no fue lo que el público esperaba, todo se trato de un anuncio publicitario para una plataforma de televisión de paga con presencia en México. No obstante, en el video se puede disfrutar de una breve interacción entre el Chavito y el actor.

La escena se desarrolla en la sala de una casa donde aparece Eugenio Derbez descansando en un sillón frente a la televisión. Con control en mano, el intérprete de 60 años estaba viendo un episodio del Chavo del 8 cuando de un momento a otro, el personaje rompe la tercera pared y no sólo le habla, sale del monitor.

“Eugenio, ¿me sigues viendo como cuando eras niño?”, pregunta el amigo de la Popis, la Chilindrina y Kiko. Rápidamente, Derbez se reincorpora en el asiento sorprendido por ver al personaje de su infancia frente a él, fuera de la televisión: “¿Chavo?... claro, toda la vida, siempre me has acompañado”, respondió.

