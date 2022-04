Danna Paola incendió las redes con atrevido bikini: “Bajo los efectos de la luna”

Danna Paola (Foto: IG @dannapaola)

Danna Paola es considerada como una de las artistas mexicanas con mayor presencia a nivel internacional debido a su larga trayectoria dentro del medio; constantemente recibe el reconocimiento del público a través de tiernos mensajes que terminan por convertir sus publicaciones en un reflejo del impacto que ha generado entre sus miles de fans. Sin embargo, eso no es todo, también se ha robado más de un suspiro con sus icónicos outfits y su belleza natural.

Este fin de semana no fue la excepción, la protagonista de Amy: la niña de la mochila azul sorprendió a sus más de 33 millones de seguidores de Instagram con un par de fotografías que tomó desde un paradisiaco lugar enmarcado por enormes palmeras y grandes áreas verdes. Pero el centro de atención no fue el hermoso paisaje, sino la espectacular figura que luce la cantante a sus 26 años.

La intérprete de Mala Fama posó para la cámara con un revelador bikini aparentemente metálico que contrastó con los rayos de sol en su piel y su larga cabellera castaña. Danna Paola completó su look con un collar sencillo y unos grandes lentes de sol, pero lo que terminó por robarse todas las miradas fueron sus piernas y abdomen contorneado.

“Bajo los efectos de la luna”, escribió en su publicación de Instagram y fue cuestión de unos minutos para que la caja de comentarios se llenara con una ola de halagos en su honor, donde mientras algunos aprovecharon la oportunidad para mandarle un saludo y hacerle declaraciones de amor, además de reconocer la innegable belleza de la mexicana, otros aplaudieron su atrevimiento.

“Cuerpazo”, “¡Hija del mais!”, “Estás bien chula”, “Me muero”, “La más hermosa del mundo”, “Eres una luna llena”, “La más preciosa”, “Mujerzota”, fueron algunas reacciones. Dentro de la misma sección aparecieron algunas figuras del medio como Apio Quijano, Sofía Reyes, y Karla Días, quienes expresaron su sentir a través de emojis de fuego.

En general, las fotografías de Danna Paola provocaron euforia entre los usuarios de redes sociales, quienes no conformes con reconocer su belleza en la sección de comentarios, también replicaron las imágenes en otras plataformas haciéndolas virales. Esta no es la primera vez que la artista pasa por una situación similar.

Hace unos días, publicó una foto que tomó desde el exterior de unas instalaciones, donde resaltó un top tipo estrella en tonos morado que dejó boquiabiertos a sus fans por las transparencias y áreas precisas que cubría. Actualmente, ambas fotos están por superar el millón y medio de “me gusta”.

Anteriormente, Danna Paola compartió su sentir respecto al body shaming (humillación corporal) luego de que un medio impreso centrara el reciente artículo que hicieron en su honor a aspectos relacionados con la belleza femenina y no con sus últimos triunfos profesionales como pensó en un principio. Ante las diferencias, la actriz reprobó el ángulo a través de su cuenta de Twitter.

“Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental, etc. Pero siempre se me preguntan sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y tengo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo“, declaró.

“Esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evité esas preguntas y me enfoqué en mi salud mental ya que eso me ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también”, agregó.

En esa ocasión, la actriz explicó que la revista trató de hacer énfasis en “cómo se ve ahora” y ella buscó la manera de darles la vuelta hablando sobre temas relacionados con la salud mental para poder lucir mejor en todos los aspectos.

