Danna Paola explotó contra una revista: “Siempre se me preguntan sobre mi físico”

La cantante aseguró que no está satisfecha con la entrevista (Foto: Instagram/@dannapaola)

Danna Paola se ha convertido en una de las artistas mexicanas con mayor éxito y proyección a nivel mundial, por ello se ha enfrentado de manera constante a situaciones no tan agradables con algunos medios de comunicación. En esta ocasión la cantante fue entrevistada y posó en exclusiva para una revista que, según la propia actriz, solo se enfocó en “su nuevo aspecto físico”, haciendo que explotara en redes sociales contra ellos.

La ex chica Élite mencionó que encontró la revista People En Español, de la cual es la portada del mes de marzo, y a pesar de haber quedado muy contenta con el resultado final de sus fotografías, vestuarios o maquillaje no le dio nada de “felicidad” ver que su contenido estaba enfocado en asegurar que estaba “estrenando una nueva figura”, cuando para ella es un tema muy delicado desde hace algunos años.

“Encontré la portada de People en Español en el aeropuerto y la compré para ver el resultado final y toda la entrevista, súper lindo todo...but (pero)”, inició el mensaje de Danna en su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 33 millones de seguidores, siendo una de las mexicanas más seguidas en dicha red social; el mensaje también fue compartido en Twitter donde incluso los etiquetó.

Danna Paola tiene 26 años de edad Foto: Instagram/@fendi

La intérprete de éxitos como No Bailes Sola, Oye Pablo o Mala Fama aseguró que a pesar de que en sus entrevistas siempre trata de tocar temas sobre su carrera profesional, su música o su salud mental -que ha dejado en el pasado es algo muy importante para ella-, la prensa se encarga de siempre dirigir los temas a su aspecto físico y aunque intenta darle un sentido “positivo” es desgastante para ella.

“Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental, etc. Pero siempre se me preguntan sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y tengo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo”, agregó la actriz de melodramas como ¡Vivan Los Niños!, Atrévete A Soñar o Amy, la niña de la mochila azul.

Danna Paola describió que, en dicha nueva entrevista, People En Español se dedicó a hacer “énfasis en cómo se ve ahora” y ella trató de evitar ese tipo de preguntas dándole la vuelta al agregar la importancia que tiene la salud mental en una persona para poder lucir sano en todos los sentidos, incluyendo el aspecto físico, situación que le ha ayudado mucho a cuidarse desde hace algunos meses.

Danna Paola Rivera Munguía es su nombre oficial (Foto: Instagram/@dannapaola)

“Y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evité esas preguntas y me enfoqué en mi salud mental ya que eso me ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también”, expresó la cantante que en el pasado ha apoyado públicamente a campañas de salud y trastornos alimenticios.

La actriz aseguró que durante muchos años los medios de comunicación le han hecho body shaming -humillación corporal- que consiste en ridiculizar o burlarse del aspecto físico de una persona. El alcance de la humillación corporal es amplio y puede incluir, a pesar de que no está limitado , a la humillación por gordura, por delgadez, etc.

Así explotó la actriz (Foto: Instagram/@dannapaola)

“En fin, es un tema que en todas las entrevistas intento darle la vuelta y no hacer énfasis en los cambios de mi cuerpo, porque nunca ha sido un tema fácil para mí y más cuando los medios me hicieron body shaming muchos años”, expresó.

La actriz además compartió una fotografía que llevaba por pie de foto “Danna Paola sexy como nunca: La actriz y cantante Danna Paola estrena nueva figura y la presumió en exclusiva en People Chica”, a lo que respondió en su cuenta de Twitter: “Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, no, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing @peopleenespanol”, finalizó.

