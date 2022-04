Qué dijo José Eduardo Derbez sobre críticas por trabajar con su papá

Eugenio Derbez ha sido señalado en diversas ocasiones por presuntamente propiciar que sus hijos trabajen en el medio artístico (Foto: captura de pantalla)

José Eduardo Derbez respondió a las críticas que señalan que fue gracias a la influencia de su padre, el famoso Eugenio Derbez, que será parte de la cuarta temporada del reality show de comedia LOL: Last One Laughing México, que por tres entregas fue conducido por el actor de XHDRBZ.

El también hijo de Victoria Ruffo fue captado por la prensa en la alfombra roja de la obra de teatro Ghost: La sombra del amor, donde fue cuestionado respecto a los señalamientos que aseguran que fue gracias a su papá que pudo ingresar al programa transmitido en la plataforma Amazon Prime.

“Ningún huevo embona, primero dicen ‘que trabajen juntos, que trabajen juntos’ mi papá no tuvo nada que ver, me marcaron muy por aparte. De hecho, yo le marqué a mi papá después, pero te digo, la gente es ‘trabajen juntos, trabajen juntos’ ok, vamos a trabajar juntos ‘¡Ay no! Es por el papá’, entonces no y ya”, dijo el actor, quien criticó que el público siempre va a llevar la contra, según su apreciación.

Criticaron a Eugenio Derbez por incluir a su hijo en la nueva temporada de LOL. El comediante mexicano fue señalado como nepotista

“Nunca van a terminar de estar contentos. Desde que entramos a este proyecto fue cada quien, venimos a trabajar como personas diferentes, o sea, no vamos a involucrarnos como papá e hijo, sino cada quien va a hacer su trabajo, fue muy divertido, los dos la gozamos mucho y creo que les va a gustar mucho”, contó el actor.

Además, el histrión que en los próximos días cumplirá 30 años aseguró que la disciplina de su papá es notable en el trabajo: “Es exigente, sí, es disciplinado, pero por eso está dónde está”, aseguró.

Y es que recientemente Eugenio Derbez dio a conocer que el programa que conduce y produce desde hace tres temporadas, estará de vuelta en mayo próximo con una nueva entrega; sin embargo, un detalle causó controversia entre el público.

El anuncio de la incorporación del también hijo de Victoria Ruffo no fue del todo bien recibido por algún sector del público (Foto: Amazon prime)

Y es que el actor y productor, quien a últimas fechas se ha pronunciado contra la construcción del Tren Maya, anunció a través de un video promocional y un par de posts que en esta nueva temporada aparecerá a su lado su hijo, quien ya cuenta con cierto posicionamiento ante el público en programas de comedia como La parodia y Renta congelada.

Ante el anuncio surgieron varias reacciones, pues mientras el público fiel al actor de No se aceptan devoluciones reaccionó en general de forma positiva, también hubo ciertos comentarios en las redes sociales, donde un sector del público no vio con buenos ojos la incorporación del joven al programa que se transmite en la plataforma Amazon Prime.

Algunos de los usuarios que respondieron al anuncio de Derbez incluso aludieron al presunto nepotismo del que hizo gala el actor de La familia P. Luche, pues aseguraron que el invitar a su hijo a formar parte del proyecto responde a un favoritismo y no al talento o al mérito del también actor cómico y conductor de Miembros al aire.

Vadhir y José Eduardo han sido objeto de críticas por incursionar al medio, sus detractores señalan que ha sido gracias a las influencias de su padre (Foto: Efe)

En su mensaje compartido en Instagram, el esposo de Alessandra Rosaldo aseguró que su hijo, quien actualmente aparece protagonizando la serie Mi tío en la misma plataforma de contenido vía streaming, se integrará a la producción para ayudarle a detectar quién de los participantes se ríe tras un chiste, premisa del programa en cuestión.

“De tal paLOL tal astilla. Para la cuarta temporada de LOL traigo al mejor refuerzo, José Eduardo, ¿será que dos cabezas detectan risas mejor que una?”, escribió Eugenio, mensaje al que algunos usuarios reaccionaron negativamente y mencionaron un caso de nepotismo, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a “una desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”.

“No tienes a alguien más”; “Y ahora por qué le dieron chance al hijo habiendo mejores comediantes?”, “Ya metiéndolo a huevo;”, “Ese José tiene la misma poca gracia que su papá”, “Si no es así, sus hijos ‘nomás’ no trabajan”; “La peor decisión, ahora el martirio será al doble”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer al respecto en las redes sociales.

