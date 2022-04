Sabrina Sabrok y Bella de la Vega: todo lo que se sabe sobre su video íntimo

sabrina sabrok y Bella de la Vega (Fotos: Instagram)

Sabrina Sabrok volvió a causar polémica, pues aunque desde fechas recientes ha señalado sus intenciones de hacer un filme para adultos junto a Bella de la Vega, en esta ocasión la famosa corroboró que es casi un hecho que se llevará a cabo.

Y es que, desde el pasado 26 de marzo Bella de la Vega dio a conocer que, tras su éxito en OnlyFans, plataforma donde vende imágenes eróticas, confesó que le gustaría trabajar junto a Sabrina Sabrok, aunque lo más atrevido que podría hacer es captarse completamente sin ropa, pero cubriéndose.

En este sentido, durante su más reciente entrevista con Venga la Alegría, Sabrok se mostró de acuerdo de crear una cinta erótica.

“Trato de hacer contenido nuevo todo el tiempo, por ejemplo esta chica que quiere hacer contenido conmigo, Bella de la Vega, pues le voy a decir que sí la verdad, porque todo lo que venga así innovador, mejor”, comentó.

Sabrina está dispuesta a hacer contenido para adultos (Foto: Instagram de Sabrina Sabrok)

De igual forma mencionó que para ella lo importante no eran los años que tuviera su colaboradora, sino la iniciativa y empeño que le pusiera al proyecto.

“No importa la edad, lo importante es que sea atrevida, que quiera crear contenido para eso, yo creo que se ve bien”, dijo.

Al ser cuestionada sobre qué quisiera hacer con Bella de la Vega, Sabrina dijo segura que quería realizar algo completamente explícito.

“Que sea un lesbian y a todo, que hagamos todo, que sea completo”, explicó.

Cabe recordar que el pasado 9 de abril, Bella de la Vega dijo que se encontraba comprando diversos artículos que podrían ayudar en caso de que se concretara todo.

Dela Vega fue a comprar artículos para su colaboración (Foto: captura de pantalla/Twitter)

“Quiero decir que me estoy preparando, porque todo lo tomo en serio, entonces ya fui yo a ver lencería, a ver tacones y obviamente juguetitos para divertirnos, hasta ya me peiné. (A Sabrina) Espero que te guste mi look, porque tú eres como una muñecota, y yo voy a ser como una muñequita”.

Acerca de la petición que le hizo Sabrok para su audición, que fue enviarle un video completamente desnuda, Bella reveló que sí lo hará porque así fue como lo pidió la actriz de contenido para adultos.

“Sí (lo voy a hacer), eso me pidió Sabrina y yo lo voy a hacer. Estoy dispuesta a hacerlo, obviamente que me va a costar un poquito de trabajo, pero espero que le guste a Sabrina, que ese es el objetivo, que le guste a la casa productora y que también a la gente le guste, a la gente que consume ese productor”, dijo la bailarina.

En cuando a por cuanto dinero estaría dispuesta a realizar contenido para adultos, Bella de la Vega puntualizó que debía ser una cifra fuerte, pues no estaba pasando por un buen momento económico en la actualidad.

Sabrina dijo que está dispuesta a colaborar (Foto: captura de pantalla)

“Yo cobro de seis ceros para adelante, así es que ponte guapa, Sabrina, ponte guapa” añadió.

¿Qué le pidió Sabrina a de la Vega para colaborar?

“Que me mande videos desnuda o haciendo algo que yo vea que no tiene pena de hacer, porque mucha gente quiere, pero a la larga pues le da pena mostrar el cuerpo o mostrar la cara”, dijo Sabrina durante otra antigua entrevista para Venga la Alegría.

Por su parte, la viuda del productor José Ángel García, expuso que a través de su cuenta de OnlyFans ha tenido clientes que le han pedido que venda cosas más explícitas, como imágenes de ella sin ropa o manteniendo relaciones con otra persona.

SEGUIR LEYENDO