Cuál es la extraña enfermedad que padece Daniela Luján por estrés

Daniela reveló que tiene una enfermedad (Foto: Twitter)

Daniela Luján inició su carrera artística desde muy pequeña y se ha destacado a lo largo de los años por su carisma y talento actoral. En esta ocasión, la joven contó que no todo ha sido tan sencillo para ella, pues su ritmo de vida ha hecho que existan consecuencias en su salud.

Fue durante un encuentro con los medios, donde la actriz de telenovelas como Cómplices al rescate Sortilegio o Por amar sin ley, confesó que padece una extraña enfermedad llamada bruxismo.

“Me estreso y aprieto mucho mi mandíbula y eso es para los que lo hacen, peligroso tiene muchas consecuencias, vayan al dentista y háganse guardas”, comentó.

En este sentido, Luján mencionó que era importante acudir a un especialista si se rechinaban los dientes, pues esto podría desgastar los dientes e incluso se podrían “tronar”.

Daniela Lujan instó a las personas que tienen bruxismo a que se hagan guardas (Foto: Instagram/@lalujans)

Respecto a esto, los conductores De primera mano mencionaron que en realidad era un padecimiento bastante común y varios de ellos apuntaron que también lo padecían. Por su parte, Gustavo Adolfo Infante destacó que actualmente los problemas emocionales eran los causantes de muchas otras enfermedades.

En cuanto a los rumores que recientemente surgieron donde se puntualizaba que Daniela Luján había recibido el anillo de compromiso por parte de su novio, durante la misma entrevista, la actriz desmintió el hecho y, aunque no descartó la posibilidad de una boda a futuro, resaltó que aún no es momento.

“Tengo novio, estoy muy enamorada y llevamos ya casi cuatro años juntos, pero, ¿Cuál es la prisa?”, dijo y después le preguntó a su pareja qué le impedía proponerle matrimonio a lo que él respondió a modo de broma: “la prensa”.

Su novio dijo si le propondrá matrimonio próximamente (Foto: Instagram de Daniela Luján)

Posteriormente, Mario Alberto dijo en tono más serio que el momento en que lo decidieran sería algo muy íntimo y aún no sabían si lo compartirían con los medios.

“Tal vez lo sepan, tal vez no”, comentó y luego bromeó con vender la exclusiva de la noticia a lo que Daniela Luján aprovechó para seguirle la corriente.

Cabe recordar que durante los primeros meses de 2022, Luján reveló que dentro de sus planes de vida no se encontraba el ser mamá.

Durante una emisión del matutino Venga La Alegría Fin De Semana, la actriz dejó en claro cuáles son sus planes personales a corto y largo plazo, y a pesar de que ser mamá es un sueño para muchas mujeres, para ella no es algo importante, aún cuando su actual pareja ya tiene una hija y con ellos ha formado una buena relación familiar, donde el rol de madre no forma parte de los acuerdos que tienen.

La actriz de Una Familia de Diez aseguró que no le importan los estándares sociales (Foto: Instagram de Daniela Luján)

“Sigo como muy clara con eso, yo no quiero tener hijos. Mi pareja tiene una hija, pero no quiero esta responsabilidad ni este compromiso, no me siento capaz, tampoco tengo este reloj biológico, ni tampoco tengo este instinto maternal que de pronto nos surge”, expresó la artista de 33 años de edad.

La actriz de Una Familia de Diez aseguró que no le importan los estándares sociales que se les adjudican a las mujeres para ser consideradas como personas realizadas, ya que la maternidad para ella no es sinónimo de triunfo y mucho menos haría algo por presión familiar o social.

“Creo que esto viene de una creencia de que ‘pues eres mujer y eso te completaría’, entonces desde esta creencia se vuelve todo como un ‘porqué’”, mencionó de manera contundente ante los cuestionamiento del matutino por englobar su ideología de lo que significa “ser mujer” o las cosas que una persona debe hacer o poseer para que su realización personal y profesional sean aplicadas por los demás”, dijo.

