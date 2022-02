Sabrina Sabrok le ofreció hacer videos íntimos a Belinda: “Lo que pida lo consigo”

Sabrina Sabrok se unió a la lista de personalidades que han opinado sobre Belinda y Nodal (Fotos: Instagram/@sabrinasabrokreal/@belindapop)

La extrovertida Sabrina Sabrok se unió a la lista de famosos que han opinado sobre el tema del momento en el espectáculo mexicano: Belinda y Nodal. La empresaria le ofreció trabajo a la cantante en donde solo tendría que realizar videos íntimos de manera individual o en pareja -con otra mujer-, pues considera que ella es una persona de mente abierta que no tiene inhibiciones.

La popular modelo de La Hora Pico dejó en claro que ella como dueña de una productora de contenido íntimo puede hacer realidad el sueño de muchos fans, de ver a la cantante pop de una manera más personal, incluso proponiéndole no realizar cosas tan “extremas” para así poder incursionar en el género de una manera más tranquila y sin presiones de por medio, bajo el pretexto de que ahora sí puede ya que está “soltera”.

“Me gustaría proponerle a Belinda que si quiere participar en mi productora ahora que está soltera, pues obviamente las puertas están abiertas. Ya saben de qué se trataría, ustedes son bastante morbosos, pero obviamente que sería por hacer un lesbian o algo sola, no tiene que ser algo así súper extremo al principio, puede ser algo así para empezar digo yo. Yo creo que ella es una mujer de mente abierta que no tiene inhibiciones, ¿no?”, expresó Sabrina Sabrok ante las cámaras de Venga La Alegría Fin De Semana.

Belinda estrenó recientemente una canción titulada "Mentiras -Cabró*- (Foto: Instagram/@belipop)

La 5 veces portada de la revista Playboy aprovechó la entrevista para hacerle saber a la intérprete de éxitos como Luz Sin Gravedad, En El Amor Hay Que Perdonar o En La Obscuridad que no tiene porque preocuparse sobre el dinero ya que ella está dispuesta a conseguir la cantidad que se le pida, incluso si son millones de dólares, con tal de que se anime a realizar una nueva faceta con el apoyo de su casa productora.

“Lo que pida, sí. No sé cómo le hago, pero lo que sea lo consigo ja,ja,ja aunque sean millones de dólares lo consigo, solo es cosa de que me diga cuanto y yo lo consigo, ya veremos como le hacemos”, mencionó entre risas.

El anillo de compromiso que no solo se ha convertido en un eje temático dentro de la historia de su ruptura con Christian Nodal, sino también en un subtema de conversación entre personalidades del mundo del espectáculo mexicano, fue retomado por la actriz de contenido íntimo y a diferencia de lo que otros artistas o influencers han mencionado, ella le dio un giro diferente a la ola de consejos.

Sabrina Sabrok cueta con más de 50 cirugías estéticas (Foto: Instagram de Sabrina Sabrok)

“Donarlo” es el consejo que la también cantante le dio a Belinda. Dando un mejor detalle sobre lo que pretende hacerle llegar a la protagonista de telenovelas como Amigos X Siempre, Cómplices al Rescate o Aventuras en el Tiempo, Sabrina Sabrok le recomendó entregarlo a una fundación para personas transexuales y así puedan obtener una cirugía de resignación de sexo de manera gratuita ya que ella apoya mucho a la comunidad trans.

“Yo propongo que el anillo lo puede donar a una asociación o fundación para la gente transexual o gente que lo necesite para hacerse cirugías plásticas o de cambio de sexo y así, no estaría mal. Yo apoyo mucho a la gente transexual”, agregó de manera contundente.

La ex pareja sigue siendo tendencia en redes sociales (Foto: Twitter)

Sabrina Sabrok fue entrevistada por el matutino de fines de semana de TV Azteca cuando ella se encontraba rumbo a un hospital ya que está en pláticas sobre su cirugía estética número 52, en la cual pretende aumentar de 2 a 3 tallas más sus senos, ya que mencionó que siempre siente que no es suficiente el tamaño que ya posee.

