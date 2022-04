Falleció Mario Martínez, fundador del grupo La Unión y mítico guitarrista

El guitarrista fue fundador de la banda (Foto: Instagram/@launionmundotour)

El mundo de la música en español se encuentra de luto, tras la lamentable noticia del fallecimiento del guitarrista Mario Martínez, miembro fundador del grupo español La Unión, quien murió tras varios años de lucha contra el cáncer de laringe que ahora le ha arrebatado la vida tras una ausencia de los escenarios desde al año 2015 cuando su salud empeoró y ya no le permitió seguir con su profesión y estilo de vida.

La noticia que comenzó como un rumor en redes sociales ya ha sido confirmada por agencias de noticias y la misma cuenta oficial de Instagram de la banda española, quienes no dudaron en dedicar unas sensibles palabras sobre lo ocurrido, asegurando que jamás se olvidaran de su miembro fundador y pieza central para que se crearan grandes éxitos musicales como Lobo Hombre En París, Vivir al este del edén y El vuelo del Ícaro.

“Amigos, hoy es un día muy triste para LA UNIÓN. Mario Martínez, pieza clave en nuestra historia, partícipe y creador de grandes momentos y canciones, nos ha dejado después de una larga lucha. Todo mi apoyo y más sentido pésame a su familia. Vuela alto Mario. DEP”, expresaron con una fotografía del guitarrista que ya ha obtenido cientos de likes y comentarios lamentando la noticia.

Martínez fue diagnosticado con cáncer de laringe en el 2015 (foto: Twitter/@music-mundial83)

A pesar de que no se ha dado mayor información sobre en qué condiciones ocurrió el hecho, así como qué pasará ahora con su cuerpo, fans de la agrupación que nació en 1982 cuando Rafa Sánchez, Luis Bolín y Mario Martínez decidieron fundar el grupo:

“Toda una generación de los años 80 hoy está de luto”. “Para muchos chavos no les va a sonar el nombre de él o incluso de la banda pero creanme que es algo muy importante esta lamentable noticia”. “Para todos los amantes de Lobo Hombre En París solo nosotros podemos entender lo triste y feo que es leer esto, porque no solo es una canción que marcó España, sino incluso México”. “La música no conoce país de origen, nosotros los mexicanos de verdad lamentamos esta noticia porque Martínez fue alguien increíble en lo que hacía con la guitarra”, escribieron fans en Twitter.

Así la banda compartió la noticia (foto: Instagram/@launionmundotour)

Mario Martínez y La Unión

Es un grupo español de pop rock y new wave formado en Madrid en 1982. El grupo estaba formado inicialmente por el bajista Luis Bolín, el guitarrista Mario Martínez y el teclista Íñigo Zabala, y poco después se uniría el vocalista Rafa Sánchez. Han vendido más de dos millones de discos, recibiendo en 2006 un doble disco de diamante por su carrera discográfica. Además, han sido discos multiplatino, con más de doscientas mil copias, los álbumes Vivir al este del Edén, Tren de largo recorrido, Tentación y Grandes éxitos.

El 14 de mayo de 2020, Rafa Sánchez anunció mediante un comunicado la disolución de La Unión. Sin embargo, un día después, Luis Bolín afirmó que la banda no se disolvía, acusando a Sánchez de “fabricar un bulo, inventar una noticia y sacar provecho en su propio beneficio”.

La banda inició en 1982 (foto: Instagram/@launionmundotour)

¿Qué es el cáncer de laringe?

Es una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos de la laringe. El uso de productos de tabaco y el consumo excesivo de alcohol afectan el riesgo de cáncer de laringe. Los signos y síntomas del cáncer de laringe son dolor de garganta y de oído.

Comúnmente este tipo de cáncer se manifiesta con cambios en la voz, como ronquera o no hablar con claridad. Dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza.

