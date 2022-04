Maite Perroni y Andrés Tovar interpretaron canción de RBD y generaron polémica en redes sociales

La actriz y el productor se han vuelto viral por la interpretación de “Sólo Quédate En Silencio”

La relación que han formalizado Maite Perroni y Andrés Tovar parece no terminar con la polémica, pues a pesar de que el escándalo que se generó por la exesposa del productor de televisión, Claudia Martín, pareciera ser cosa del pasado, a la actriz la sigue persiguiendo el recuerdo aún con el intento de sus fans por darle la vuelta a la situación y hacer eco solo a los proyectos profesionales y artísticos de la también cantante.

Ahora en redes sociales se ha comenzado a hacer viral un video en el que se les puede ver a los dos cantando una canción de manera muy romántica y aunque podría parecer de lo más normal la situación, es la canción la que ha desatado la nueva polémica pues se trata de Sólo Quédate En Silencio de la banda a la que pertenece, RBD. El clásico que le daría fama internacional a la agrupación pop en el 2004 fue entonado por ambos en una fiesta de la que no se sabe mayor detalle, pero sus asistentes no dudaron en capturar el momento.

Maite Perroni y Andrés Tovar cantaron la cacnión de RBD durante una fiesta (Foto: Instagram/@almudtahl)

El nuevo debate consiste en que los detractores de la actriz aseguran que no debe manchar el nombre de la banda conformada por Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann ya que tras su polémica con Andrés Tovar, pues cantarla con él es un acto “desleal” a la agrupación ya que de alguna manera involucra todo el trabajo de Rebelde con el escándalo de Claudia Martín. Por otra parte, los fans más fieles la han defendido a capa y espada ya que aseguran que debe continuar con su vida pese a su pareja y que no debe ser juzgada solo por ser mujer.

Andrés Tovar y la actriz estaban casados FOTO: Instagram/@hugocatalan

“Maite Perroni no debería involucrar a la banda en sus problemas personales”. “A muchos fans de RBD les puede valer pero creo que lo justo para el resto de sus compañeros es que no mezcle sus broncas de ‘roba maridos’ con la música que tanto ama la gente”. “Por culpa de ese hombre Maite ha perdido muchas cosas, neta me molesta tanto que cante un clásico tan grande como Sólo Quédate En Silencio a lado de ese machito que no le importó involucrarla aún estando casado”. “Mai debería entender que somos muchos los que la apoyamos y no dejaremos que supuestos fans se burlan de su relación solo porque esa unión inició de una polémica de la que seguramente jamás se va a recuperar”, expresaron en Twitter.

La cantante cuenta con un disco como solista Maite Perroni - portada - Foto: Instagram maiteperroni

Hace solo unos días Claudia Martín aseguró que podría anular su matrimonio con Andrés Tovar. La protagonista de la nueva versión del clásico de telenovelas que le dio fama internacional a Verónica Castro, Los Ricos También Lloran, actualmente tiene una relación con Hugo Catalán, con quien no se casará por ahora pero si lo pensara, estaría dispuesta a dejar completamente atrás a Tovar.

En una entrevista en el canal de Edén Dorantes en YouTube, mientras regresaban de sus vacaciones en Puerto Escondido con motivo del festejo de Catalán, la actriz dijo que consideraría anular su matrimonio si llegaran al compromiso de boda: “Pues claro (que anularía el matrimonio), si no pues cómo se hace”, reaccionó a la pregunta. “Por supuesto (que lo haría)”.

Maitre Perroni podría tener su debut en TV Azteca (Foto: Instagram/@maiteperroni)

Por su parte Maite Perroni parece estar ampliando sus horizontes, ya que después de participar en diversos proyectos para plataformas de streaming como Netflix, Oscuro Deseo, o Amazon, El Juego de las Llaves, se ha rumorado en redes sociales que la actriz podría tener una participación en Rocío A Tu Lado, programa de TV Azteca que produce Tovar y que sería el debut de la RBD dentro de la televisora.

