Mary Paz Banquells aseguró que Alfredo Adame está enfermo: “Es psicótico”

Adame y Banquells estuvieron casados 25 años (Fotos: Instagram/@alfredomex-1/@marypazbanquells_:oficial)

Alfredo Adame se ha convertido en sinónimo de violencia y escándalo en los medios de comunicación y redes sociales tras una serie de momentos en los que se ha puesto en situaciones nada favorecedoras para él y muy criticadas por el público mexicano. Ahora, Mary Paz Banquells, su ex esposa y madre de sus 3 hijos, ha buscado la manera de calificar los problemas mentales que según ella padece y fueron en parte el motivo por el que terminó el matrimonio.

Fue a través del popular formato de entrevistas, El Minuto Que Cambió Mi Destino de Gustavo Adolfo Infante, que su ex pareja se sinceró sobre las situaciones que ha vivido como pareja del actor y madre de sus hijos, calificando su actuar como un problema de psicosis combinada con arranques de ira que ha puesto a Adame en una situación muy vulnerable al igual que los demás miembros de su familia, con la que no hay relación ya.

“Yo creo que ya hoy, bueno siempre he pensado que es, pasa por el problema de psicosis, es psicótico, porque además él crea historias y si se las cree, o sea la verdad es que Alfredo sí se cree sus historias y las vive plenamente y así como te las está contando el en su mente las está viviendo, aunque no sean reales o aunque sea una situación que no existió, pero sí tiene ese problema”, inició Banquells.

El actor no tiene comunicación con sus hijos Fotos: Infobae / sebas_gaymer13

La madre de Diego Adame Banquells, Sebastián Adame Banquells y Alejandro Adame Banquells aseguró que durante el largo tiempo que vivieron juntos y cuando todo empezó a detonarse más y ser mucho más obvio y gráfico, ella intentó buscar ayuda para él puesto que le importaba su salud así como el bienestar que su matrimonio le brindaba a sus hijos, a los cuales con el tiempo también afectó debido a la aparente enfermedad.

“No soy experta pero siempre busqué la manera de que sí buscara ayuda y nunca lo logré. Llegó un momento en el que un día estábamos en una actividad y mi hijo Diego venía molestando a mi hijo Sebastián y él se desesperó y comenzó a corretear a mi hijo y como no lo alcanzó le aventó algo a la cabeza pero con una fuerza que hasta él se volteó...] Diego se desapareció, lo encontré un rato después, y ahí fue cuando le dije ‘o vas al doctor o qué, porque esta situación ya no puede ser y vas a lastimar a mis hijos’”, agregó Mary Paz.

Adanme y Banquells tuvieron 3 hijos en común Foto: @marypazbanquells_oficial / Instagram

Durante la misma entrevista con el conductor de Sale El Sol, Mary Paz Banquells aseguró que no todo fue malo y que hubieron momentos muy gratos entre ambos por lo que aún lo considera como uno de los grandes amores de su vida, pero los problemas fueron más que esos recuerdos de amor y uno de los mayores puntos de quiebre en la relación fue cuando el expolítico comenzó a negarle la entrada a sus familiares, para posteriormente expresarse de una manera terrible de su madre, hermana y el resto de sus familiares.

Banquells aseguró que esta orgullosa de su hijo sin importar su orientación sexual (Foto: Instagram/@marypazbanquells_oficial)

Sobre los hijos que tiene con Alfredo Adame en particular con el menor que se ha declarado abiertamente perteneciente a la diversa comunidad LGBT+, Banquells confesó que pasó en ese momento:

“Él rechazó a mi hijo por su homosexualidad y pues definitivamente yo a mi hijo lo amo por el ser hemumo que es y mi hijo para mí es importante. Yo estoy muy orgullosa porque mi meta en la vida era que fueran buenos seres humanos, hombres de bien, honestos, trabajadores, chicos muy buenos”, finalizó.

