Leticia Calderón destapó que suele ir a “chacharear” a Tepito y varios tianguis

Leticia Calderón habría enviado una indirecta a Yadhira Carrillo (Foto: Archivo)

En días pasados, llamó la atención que Yadhira Carrillo expresara ante elementos de la prensa que entre sus intereses está visitar el barrio bravo de Tepito, en Ciudad de México, pues desea vivir sucesos novedosos. Sus comentarios causaron revuelo pues muchos aseguraron que dicha actividad no tiene nada de extravagante y en cambio, es la realidad de miles de personas.

Ahora Leticia Calderón, con quien Carrillo tiene una relación “agridulce” desde que la rubia acusó que su ex esposo y padre de sus hijos, Juan Collado, presuntamente inició su relación con la hidrocálida mientras aún se encontraban unidos en matrimonio hace ya algunos años, hizo comentarios en el mismo tenor.

Y es que la actriz de Imperio de mentiras sorprendió al destapar que es asidua consumidora en los tianguis populares y puestos callejeros en los llamados mercados sobre ruedas, confesión que muchos internautas destacaron por la elegante imagen de Calderón, a quien pocos imaginaban en establecimientos del tipo.

La actriz padeció los embates de su infección por COVID-19 en enero de 2021 (Foto: Instagram @letycalderon79)

Y es que “Lety” contó que suele comprar múltiples artículos y prendas en los tianguis, por le que se considera una gran “chacharera”. Así lo declaró y agregó que desde hace varios años acude al barrio de Tepito a comprar incluso artículos de electrónica.

“En Tepito me encanta chacharear, ahí hay mucho de la electrónica, hay ropa, hay muebles. He comprado de todo, me encanta chacharear. Yo conozco Tepito, he ido varias veces a chacharear, yo no soy de marcas, siempre lo he dicho y he tratado de hacer a mis hijos así, es la percha. La mona aunque se vista de seda, mona se queda”. Aunque no mencionó nada, dichas palabras fueron interpretadas como una alusión a Yadhira Carrillo.

“Acuérdense, no eres más si vas y compras en lugares caros, no eres menos si compras en lugares baratos, es que no es ese el tema. Hay que saber escoger las cosas que te quedan y comprarlas en donde las encuentres de acuerdo a tu posibilidad económica” añadió la actriz en su encuentro con la prensa.

A propósito de este tema, otra figura del espectáculo causó revuelo por asegurar que en su juventud sus posibilidades económicas sólo le permitían comprar “ropa de paca”, es decir, prendas de segundo uso en buen estado, provenientes de Estados Unidos principalmente.

Se trata de Galilea Montijo, quien en la reciente inauguración de su tienda de ropa Latin Gal, habló de su afición por consumir prendas usadas. Así lo dijo “Gali”:

“Yo compraba mi ropa en pacas, las pacas que llegan de Estados Unidos, a mí siempre me gustó la moda, me acuerdo perfecto, me iba al mercado de la 32 allá en Guadalajara y compraba mi ropa en pacas; siempre me ha gustado la ropa, y siempre la transformaba”, señaló.

"Latin Gal" es una boutique con concepto de tianguis (Foto: Galilea Montijo / Instagram)

“Mi abuela me enseñó a tejer, he dicho que mi abuela está detrás de todo esto, ella sabía que me gustaba mucho la moda. Yo me vestía de ropa usada y para mí poder hacer esto no tienen idea de lo que para mí esto significa”, añadió la tapatía.

Montijo aseguró que se unió con dos socias para abrir la tienda y “cumplir su sueño”. Y es que la conductora de 48 años reveló que de haber tenido las facilidades económicas en su juventud, habría estudiado diseño de modas, pues desde pequeña sintió fascinación por las prendas y el diseño textil.

Así celebraron el cumpleaños de Galilea Montijo en "Hoy"

“Yo quería ser diseñadora de moda, era tan cara la carrera, que no había manera. Siempre quise ser diseñadora, de alguna manera estoy cumpliendo un sueño”, expresó la también conductora de Pequeños gigantes.

Ubicada en el centro comercial Mundo E de Ciudad Satélite, en el Estado de México, a la inauguración acudieron varios famosos como Latin lover, Laura Bozzo, Papi Kunno, el maquillista Alfonso Waithsman, Mannuna, Paul Stanley, Shanik Berman, Martha Figueroa, Andrea Escalona y la productora de Hoy, Andrea Rodríguez.

