Pati Chapoy arremetió contra Gussy Lau por exponer romance con Ángela Aguilar: “Es traición”

Pati Chapoy opinó sobre la relación de Ángela Aguilar (Fotos: Instagram)

Ángela Aguilar apareció en un video hace un par de días en donde mencionó sentirse violentada debido a que se hicieron públicas unas imágenes de ella con su nuevo romance, Gussy Lau, hombre que es 15 años mayor que ella.

Al verse muy afectada por la situación, sus compañeros del medio no tardaron en mandarle todo el apoyo a la cantante de éxitos como Ahí en donde me ven, Tu sangre en mi cuerpo o Ella qué te dio.

Tal fue el caso de Ana Bárbara, gran amiga de la dinastía Aguilar quien le recordó a la joven de 18 años que un escándalo no definía su persona.

“Te amo y eres una reina con un alma muy linda, y lo más importante, confías porque eres buena! Y eso es el tesoro más grande que puede tener un ser humano!”, escribió desde Instagram la cantante de banda.

Ángela Aguilar es una de las cantantes más queridas en el medio (Foto: Youtube/DAZN)

Pero ella no fue la única, pues Pati Chapoy, conocida por ser la conductora de Ventaneando decidió dar su postura al respecto y se mostró en contra de las acciones realizadas por Gussy Lau.

Todo sucedió durante el programa vespertino, en donde los presentadores comenzaron a debatir la fuerte polémica de Ángela Aguilar. Ante esto, Chapoy remarcó en primera instancia que no estaba de acuerdo con la relación, pero esto no se debía a que no deseara que la cantante de regional mexicano encontrara el amor, sino que su pareja había manejado muy mal la situación.

“La niña lo hizo muy bien, yo estoy de acuerdo (...) Gussy Lau se está lavando las manos con el video”, dijo Chapoy refiriéndose a tanto al comunicado que lanzó Ángela Aguilar en sus redes, como al audiovisual que circuló en internet donde el ganador al Grammy apuntó que las imágenes con la intérprete se filtraron debido a que él compartió desde sus close friends en Instagram un momento con ella, pero que “alguien” de sus contactos debió haber hecho pública la información.

El público también envió su apoyo a Ángela (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

En este sentido, los conductores empezaron a debatir y concordaron que si la pareja había acordado que mantendrían todo en privado, el hecho de Gussy Lau hubiera puesto información de Ángela y de él en redes no era correcto, porque ese no había sido el acuerdo.

“Es traición”. dijo sin más Pati Chapoy.

Qué dijo Ángela Aguilar

En el audiovisual compartido en las redes sociales, la cantante más joven de la dinastía Aguilar mencionó que se sentía muy abatida por cómo se habían desarrollado los hechos, pues sentía que se vulneró gravemente su privacidad.

Ángela Aguilar dijo sentirse vulnerada en su privacidad al ser objeto de la filtración de unas fotografías Video: Instagram/@angela_aguilar_

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma...Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran...Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, denunció en un clip.

Sobre las imágenes difundidas, Ángela dijo haber confiado en una persona que la hizo sentir defraudada, ya que las imágenes que circulan no únicamente la afectan en su vida privada sino también en el rubro laboral.

“Me ha afectado económicamente y en lo amoroso, ni se diga, ¿Qué cara le puedo dar a mi familia?...Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error”, explicó Ángela

