Leticia Calderón sobre el Día Internacional del Síndrome de Down: “No queremos tu lastima, queremos tu respeto”

Así festejó la actriz el Día Internacional del Síndrome de Down (Foto: Instagram/@letycalderon79)

Leticia Calderón es una de las actrices que no solo ha dejado en claro su apoyo incondicional a las personas que viven con síndrome de down, como es el caso de su hijo Luciano Collado, sino que también ha luchado de manera constante por sus derechos en la sociedad mexicana pues ha exhibido en más de una ocasión los grandes abusos y discriminaciones que sufren ellos y en la mayoría de los casos no trascienden por la falta de conocimiento.

Bajo el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, la actriz compartió una serie de fotografías a lado de su primogénito donde no solo se les puede ver muy felices posando ante su cámara de celular, sino también de manera muy conmovedora le hizo un breve recuento de lo que ha sido su vida como madre de Luciano y como familiar de una persona que vive con SdD por lo que de manera contundente exigió respeto y aseguró que si las familias tuvieran al menos a un integrante así todo el mundo sería diferente.

“No queremos tu lastima, queremos tu respeto. Día Internacional del Síndrome de Down. Si cada familia tuviera una persona con SdD este mundo sería maravilloso”, escribió como pie de foto de la publicación que ya cuenta con más de 40 mil likes en su cuenta oficial de Instagram.

Luciano hijo de Leticia Calderón le declaró su amor a Marjorie de sousa hace unos días Foto: Instagram/@letycalderon79

El mensaje y las fotografías provocaron una serie de comentarios positivos en donde los seguidores de la actriz de melodramas como Juntos El Corazón Nunca Se Equivoca, Por Amar Sin Ley y Mujeres De Negro le han mostrado mucho respeto y admiración por ser una mamá “ejemplar” que ha defendido a capa y espada a su hijo pese a las malas intenciones que algunas personas han llegado a tener con su familia y Luciano.

“Dios los bendiga; amo a las personas que viven con síndrome de down. Hay que vivir con ellos para saber cómo son, seres súper especiales, amorosos, cariñosos, puros de corazón, ellos dan un amor totalmente diferente e incondicional”, “Querida Lety eres una de las mamás ‘famosas’ que más admiro de la farándula mexicana porque no cabe duda que eres un ser humano real ante la televisión y fuera de ella”, “Ojalá más mamás que tiene hijos con SdD fueran como tú y no los abandonaran en cuanto saben que son diferentes”, escribieron en su caja de comentarios.

La actriz recibió una ola de comentarios positivos (Foto: Instagram/@letycalderon79)

Hace unos días en una entrevista con el programa Hoy, la estrella de televisión contó cómo se alista para la nueva etapa de la vida de su pequeño Luciano: “Está aprendiendo a ser independiente, todavía le falta por supuesto, el día de mañana yo creo que sí le vamos a dar la oportunidad”, dijo.

Lety Calderón mostró estar entusiasmada por ver volar a su hijo en su independencia, por eso ya está alistando los trámites necesarios para que tenga una estabilidad.

“El departamento ya está pagado gracias a Dios, ya nada más falta escriturarlo y esperar a ver cuándo puede ir a vivir solo. Mis dos hijos se aventaron del paracaídas y (Luciano) empieza a mandarle besos a Marjorie desde el aire, creo que me voy a poner celosa”, mencionó. De esta forma es como Calderón prepara a su hijo para la independencia, mientras tanto, lo cuida y educa para que tenga un futuro próspero.

La actriz se siente orgullosa de su familia (Foto: Twitter)

El síndrome de down es una alteración congénita que está ligada a la triplicación total o parcial del cromosoma 21, que origina retraso mental y de crecimiento y produce determinadas anomalías físicas. La Asamblea General de la ONU decretó en el 2011 que el 21 de marzo de cada año se celebre el Día Mundial del Síndrome de Down , con el objetivo de generar una mayor conciencia pública sobre esta cuestión y recordar las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual.

