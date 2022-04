Fernanda Castillo recordó cuando creyó que moriría tras dar a luz

El hijo de Fernanda Castillo se llama Liam (Foto: Instagram/@fernandacga)

Fernanda Castillo y Erik Hayser vieron nacer a su pequeño hijo Liam el 19 de diciembre de 2020, sin embargo, la actriz vivió graves complicaciones de salud tras el parto y llegó a creer que moriría y dejaría incompleta a su familia.

“Fue un momento en que no sabíamos si íbamos a poder seguir siendo una familia y estoy muy orgullosa de poder estar aquí”, mencionó la actriz para Sale el Sol.

Tres semanas después del parto, Fernanda Castillo sufrió una hemorragia obstétrica que casi le cuesta la vida, por lo que tuvo que ser hospitalizada e incluso tuvo dos infartos que debilitaron la mayor parte de sus órganos.

Fernanda Castillo tuvo delicadas complicaciones de salud tras el parto (Foto: Instagram/@fernandacga)

La grave crisis de salud que vivió la actriz la llevó a prepararse para el peor escenario, sin embargo, fue la conexión con su hijo Liam lo que la motivó a seguir con vida.

“Una conexión allá arriba (en el cielo) y yo creo que una conexión con mi hijo. Hay alguien que escuchó: ‘No, tiene que estar aquí para que este niño crezca con ella’”, expresó visiblemente conmovida en el programa de Imagen Televisión.

Esta no es la primera vez que expresa su motivación para quedarse a lado de su pareja Erik Hayser y su hijo, pues el pasado 10 de mayo, escribió un mensaje en su cuenta de Instagram donde explicó que no podía alejarse de su bebé antes de que comenzara a hablar.

Erik Hayser, Fernanda Castillo y la mano de su bebé (Foto: Instagram/@fernandacga)

“Cuando la vida nos puso a prueba, tú me ayudaste a regresar, Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras MAMÁ. A las mamás por primera vez (como yo) las abrazo en este nuestro ¡primer Día de las Madres!”, se pudo leer en el mensaje.

Finalmente, relató entre lágrimas que su maternidad está llena de amor por su hijo y aseguró que convertirse en su mamá es lo mejor que le ha ocurrido en la vida:

“Él me ha hecho sentir que soy más fuerte de lo que imaginaba, que soy más especial de lo que imaginaba, me ha hecho sentir que soy la mejor porque soy su mamá, porque él me eligió a mí y es un niño tan especial (...) Me emociona, me hace sentir, es como aire fresco y es como un apretujón para el corazón. Es lo más maravilloso que me ha pasado. Ser mamá de este niño, que además siento que es un niño tan especial, es lo mejor que me ha pasado”, compartió.

Erik Hayser es pareja de la actriz y padre de su hijo (Foto: Instagram de Fernanda Castillo)

Por otra parte, Fernanda Castillo explicó que hará todo lo posible por ser una persona admirable para su hijo: “Espero que me recuerde como un ejemplo de un buen ser humano, eso me parece más importante que cualquier otra cosa”, mencionó.

Es por esto que recientemente decidió demostrar amor por su hijo y a la vez, alzar la voz en contra de vulnerar los derechos de infantes, a través de su cuenta de Instagram, escribió un mensaje para sensibilizar a sus seguidores sobre la prevención del abuso sexual infantil.

Fernanda Castillo alzó la voz para sensibilizar a sus seguidores (Foto: Instagram/@fernandacga)

“Mi voz por Liam#mivozporellos Hoy le doy voz a este movimiento para hacer conciencia y prevenir el abuso sexual infantil. Solo estando informados podemos hacer frente a una situación que tiene datos alarmantes en nuestro país y que al ser un tema delicado a veces preferimos no hablarlo , pero en hablarlo y saber como prevenirlo está el camino para proteger a nuestros niñ@s. Que mejor manera de celebrarlos que protegiéndolos.Suma tu voz y cambiemos la vida de un niñ@”

En su texto, también resaltó la responsabilidad que tienen las personas adultas para cuidar de forma colectiva a las y los menores . “Se necesita una aldea para criar a un niño”, finalizó.

