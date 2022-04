Andrea Legarreta recordó al bebé que perdió: “Tienes los hijos que debes tener”

Andrea Legarreta recordó al bebé que perdió (Foto: Instagram)

Andrea Legarreta está casada con Erik Rubín desde hace 22 años, en ese lapso, la pareja vio nacer a dos hijas, es decir, Mía y Nina Rubín, sin embargo, la conductora de Hoy perdió a su primogénito y lo recordó este día.

Durante una conversación con un grupo de reporteros, Andrea Legarreta compartió que tomó terapia de pareja junto a su esposo y luego fue cuestionada sobre el deseo que tenía de educar a un niño.

La presentadora admitió que por mucho tiempo, tener un hijo varón le hacía mucha ilusión, por lo que al concretar su matrimonio, tanto ella como el Timbiriche buscaron el primer embarazo, pero lamentablemente, el bebé no pudo llegar a término por diversas causas médicas.

Legarreta está feliz con su familia actual (Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

“Fijate que el primer bebé que perdi hubiera sido niño, hicieron un estudio de por qué y los motivos (de la pérdida) y cuál era el sexo y habría sido niño”, compartió.

Aunque en su momento vivió un profundo dolor tras la pérdida, el nacimiento de Mía y Nina transformó su manera de ver la vida y dejó de idealizar cómo debería ser su familia perfecta, comprendiendo que la felicidad estaba en lo que ya tenía y no “lo que podría haber sido”

“Después de esa perdida entendimos que si vas a tener un bebé, el que tienes es el correcto, es el que tiene que llegar a tu vida y al final hay cosas que dejan de verse como un sueño, al final tienes los hijos que debes tener, son los correctos y los debes tienes que arropar y abrazar, no encapricharte con el sexo del bebé, está padre intentar darle mejores seres humanos a este planeta, educarlos... todo lo que implica la paternidad”, detalló.

Este mismo día, los eternos enamorados festejaron 22 años de casados y la conductora sorprendió al ex Timbiriche con una tierna dedicatoria que compartió en redes sociales.

Así fue su mensaje por aniversario de bodas (Captura: @andrealegarreta/Instagram)

Durante las primeras horas de este viernes, Andrea Legarreta recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje en honor a su amado esposo; externó que durante las más de dos décadas que han estado juntos han aprendido, se han transformado y han crecido, además de formar una familia con sus dos hijas: Mía, cantante de 17 años, y Nina, actriz de 16.

“Hace apenas 22 años… 22 años de recorrer juntos este camino llamado vida… 22 años juntos contra viento y marea… conociéndonos, transformándonos, aprendiendo, creciendo, gozando, riendo, cantando, bailando, viajando, en momentos de lágrimas, pruebas y tormentas… Y momentos de sol y arcoíris… 22 años reinventándonos y adaptándonos a tantas formas de amar”, comenzó la conductora.

En su mensaje, Andrea Legarreta aprovechó el espacio para reconocer el trabajo diario que hacen para fortalecer su matrimonio, desde las cosas más pequeñas hasta resolver sus diferencias, y finalizó pidiéndole que sigan caminando juntos por el mismo camino.

“Hoy después de haber dicho SÍ hace 22 años, se me desborda de alegría el corazón al tener la certeza de que no nos equivocamos. Agradezco no habernos dejado vencer en los momentos difíciles. Me siento tan agradecida con Dios y la vida por “coincidir”. Estoy orgullosa de ser testigo del gran hombre que eres y en el que te has convertido. Gracias amor, por estos 22!! Gracias por la familia que somos!!”, continuó.

