El alto representante para Gaza advirtió que el desarme de Hamas es imprescindible para avanzar con la reconstrucción

El alto representante para Gaza de la Junta de Paz de Donald Trump considera que el desarme de Hamás es un requisito indispensable para reconstruir el territorio. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

El alto representante para Gaza de la Junta de Paz creada por Donald Trump, Nikolay Mladenov, advirtió este miércoles que el desarme del grupo terrorista Hamas es “no negociable” y que sin él la reconstrucción del territorio es imposible, mientras reconoció que el alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre “no es perfecto” y registra violaciones “todos los días”.

Mladenov habló ante la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA) en una rueda de prensa en Jerusalén Este, tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Advirtió que siete meses sin avances en la implementación del acuerdo no benefician ni a Israel ni a los palestinos.

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“Tenemos un alto el fuego. Se mantiene. No es perfecto. Está lejos de serlo. Hay violaciones todos los días y algunas son muy graves”, declaró el diplomático búlgaro. Precisó que esas infracciones tienen consecuencias concretas: “Significan que todavía se mata a civiles”.

El alto representante acusó a ambas partes de vulnerar la tregua, aunque señaló que esta ha logrado contener el regreso a una guerra a gran escala. Desde que el cese de hostilidades entró en vigor, Israel y Hamas se han intercambiado acusaciones mutuas de incumplimiento, mientras grupos de ayuda humanitaria denuncian que Israel no ha permitido el volumen de asistencia prometido.

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El paso a la segunda fase del acuerdo —que contempla el desarme de Hamas y la retirada progresiva del ejército israelí, que aún controla más del 50% de la Franja— se encuentra completamente bloqueado. El grupo terrorista ha buscado diferenciar entre armas “pesadas”, como cohetes, y “ligeras”, como rifles y pistolas, según funcionarios de Hamas y mediadores citados bajo condición de anonimato.

Nikolay Mladenov admitió que el alto el fuego en Gaza no es perfecto y se reportan violaciones diarias, incluidas muertes de civiles palestinos. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

El plan de 20 puntos del presidente Trump exige que toda la “infraestructura militar, terrorista y ofensiva” de Hamas en Gaza, incluidos túneles e instalaciones de producción de armas, sea destruida y que las armas queden “permanentemente fuera de uso”. Tanto Washington como Tel Aviv sostienen que ese lenguaje no admite interpretaciones.

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Mladenov dejó abierta la posibilidad de que Hamas tenga un papel en la Gaza de posguerra si depone las armas. “No pedimos que Hamas desaparezca como movimiento político”, afirmó. Lo que descartó de plano es que “facciones armadas o milicias con sus propias estructuras de mando militar, sus propios arsenales o redes de túneles puedan coexistir junto a una autoridad palestina de transición”.

En las zonas que aún controla, Hamas está consolidando su dominio sobre la población, según Mladenov. El grupo impone impuestos a personas “que no tienen nada que dar” e impide que trabajadores palestinos cualificados construyan refugios para los desplazados internos. Israel, por su parte, mantiene bloqueada la entrada al enclave de los 15 miembros del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), el grupo de tecnócratas designado para gestionar de forma transitoria la desmilitarización y la reconstrucción de la Franja.

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El diplomático advirtió que siete meses sin avances en la implementación del acuerdo de paz perjudican tanto a Israel como a los palestinos. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Mladenov subrayó que las condiciones de vida en Gaza siguen siendo “desesperadas y miserables” para más de 2 millones de personas, con familias viviendo en tiendas de campaña y desplazadas de sus hogares. Afirmó que lo que ocurre allí “no es lo que se les prometió a los palestinos, ni lo que merecen, ni le brinda a Israel la seguridad necesaria para avanzar”.

La magnitud de la destrucción hace que la recuperación sea una tarea de décadas. “Estamos hablando del trabajo de toda una generación para Gaza”, señaló, al referirse a las decenas de millones de toneladas de escombros por retirar y al más de un millón de personas que necesitan algún tipo de refugio permanente con acceso básico al agua y al saneamiento.

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Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía han elaborado un plan práctico de 15 puntos para implementar el acuerdo de paz y se han reunido en varias ocasiones con una delegación de Hamas en El Cairo, aunque el grupo ha rechazado hasta ahora cualquier avance en materia de desarme. La ofensiva israelí ha dejado más de 72.724 palestinos muertos, incluidos al menos 846 desde que la tregua entró en vigor.

(Con información de AFP, AP y EFE)

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