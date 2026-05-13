Colombia

Mónica Rodríguez se refirió el caso de Laura Rodríguez, tras entrevista con Abelardo de la Espriella y advirtió: “También lo tienen que vivir muchas mujeres al aire”

La periodista, junto a sus colegas Juanita Gómez, Catalina Botero, Paula Bolívar y Laura Palomino, recopiló más de 260 testimonios de mujeres periodistas, practicantes y trabajadoras de prensa

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La periodista y presentadora se pronunció la mañana del miércoles 13 de mayo de 2026 - créditos captura de pantalla Jhovanoty y Piso 8 FM / YouTube | @monyrodriguezoficial/IG
La periodista y presentadora se pronunció la mañana del miércoles 13 de mayo de 2026 - créditos captura de pantalla Jhovanoty y Piso 8 FM / YouTube | @monyrodriguezoficial/IG

Luego de que, la mañana del miércoles 13 de mayo de 2026, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refiriera a uno de los dos episodios polémicos en entrevistas con medios colombianos —Noticias Caracol y Piso 8— y pidiera disculpas a la periodista Laura Rodríguez, la comunicadora Mónica Rodríguez llamó a reflexionar más allá del hecho puntual, incluyendo la conversación con la presentadora María Lucía Fernández, conocida como Malú.

A través de un mensaje publicado en su perfil de X ese mismo miércoles, Rodríguez compartió una declaración contundente que encendió las alarmas y llevó a que la entrevista, en la que el abogado se ufanó de su miembro viril frente a Rodríguez en medio de una conversación jocosa, pero que resultó en polémica, pusiera en evidencia que las comunicadoras podrían estar enfrentando situaciones similares por parte de sus propios colegas.

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“Lo que le pasó a la periodista Laura Rodríguez con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella (cuyo comportamiento fue absolutamente reprochable), también lo tienen que vivir muchas mujeres al aire en programas de radio y TV de parte de sus mismos compañeros de trabajo”, inicia la publicación por parte de la periodista y presentadora que lidera el movimiento Me Too Colombia, y que surgió como una iniciativa a raíz de la serie de denuncias de abuso sexual y acoso que se revelaron por parte de Caracol Televisión el viernes 20 de marzo de 2026.

crédito @MONYRODRIGUEZOF/X
crédito @MONYRODRIGUEZOF/X

Lo más delicado, y como menciona Rodríguez, es que “quienes también les hacen comentarios morbosos y sexualizados, dentro y fuera de sus programas”.

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Seguido a esto la periodista llegó a una reflexión por la que han pasado decenas de víctimas que decidieron alzar la voz y contaron sus testimonios que permitieron la creación del informe ‘Yo te creo colega’.

“Y Entonces vienen la gran paradoja: sin nos quedamos calladas, es que avalamos ese trato y si expresamos nuestra incomodidad, es que somos susceptibles, estamos en nuestros días, somos exageradas etc”, finaliza el mensaje de Rodríguez.

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