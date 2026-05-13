Mónica Rodríguez se refirió el caso de Laura Rodríguez, tras entrevista con Abelardo de la Espriella y advirtió: “También lo tienen que vivir muchas mujeres al aire”

La periodista y presentadora se pronunció la mañana del miércoles 13 de mayo de 2026 - créditos captura de pantalla Jhovanoty y Piso 8 FM / YouTube | @monyrodriguezoficial/IG

Luego de que, la mañana del miércoles 13 de mayo de 2026, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refiriera a uno de los dos episodios polémicos en entrevistas con medios colombianos —Noticias Caracol y Piso 8— y pidiera disculpas a la periodista Laura Rodríguez, la comunicadora Mónica Rodríguez llamó a reflexionar más allá del hecho puntual, incluyendo la conversación con la presentadora María Lucía Fernández, conocida como Malú.

A través de un mensaje publicado en su perfil de X ese mismo miércoles, Rodríguez compartió una declaración contundente que encendió las alarmas y llevó a que la entrevista, en la que el abogado se ufanó de su miembro viril frente a Rodríguez en medio de una conversación jocosa, pero que resultó en polémica, pusiera en evidencia que las comunicadoras podrían estar enfrentando situaciones similares por parte de sus propios colegas.

PUBLICIDAD

“Lo que le pasó a la periodista Laura Rodríguez con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella (cuyo comportamiento fue absolutamente reprochable), también lo tienen que vivir muchas mujeres al aire en programas de radio y TV de parte de sus mismos compañeros de trabajo”, inicia la publicación por parte de la periodista y presentadora que lidera el movimiento Me Too Colombia, y que surgió como una iniciativa a raíz de la serie de denuncias de abuso sexual y acoso que se revelaron por parte de Caracol Televisión el viernes 20 de marzo de 2026.

crédito @MONYRODRIGUEZOF/X

Lo más delicado, y como menciona Rodríguez, es que “quienes también les hacen comentarios morbosos y sexualizados, dentro y fuera de sus programas”.

PUBLICIDAD

Seguido a esto la periodista llegó a una reflexión por la que han pasado decenas de víctimas que decidieron alzar la voz y contaron sus testimonios que permitieron la creación del informe ‘Yo te creo colega’.

“Y Entonces vienen la gran paradoja: sin nos quedamos calladas, es que avalamos ese trato y si expresamos nuestra incomodidad, es que somos susceptibles, estamos en nuestros días, somos exageradas etc”, finaliza el mensaje de Rodríguez.

PUBLICIDAD