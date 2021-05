Fernanda Castillo reveló su mayor motivo para recuperarse: “No podía irme sin que me dijeras mamá”

LA actriz recibió a su primogénito a finales del año pasado (Foto: @fernandacga/Instagram)

Fernanda Castillo regresó al set de grabación con miedo tras convertirse en mamá a finales del año pasado y después de superar una hemorragia obstétrica que casi le cuesta la vida.

Fue el 19 de diciembre del 2020 cuando la actriz que participó en la serie El señor de los Cielos y el actor Erik Hayser recibieron a su primer hijo, a quien llamaron Liam. A tres semanas de dar a luz, la actriz de 39 años tuvo que ser hospitalizada por complicaciones posteriores al parto, motivo por el cual sufrió dos infartos que debilitaron la mayor parte de sus órganos.

El día de hoy anunció a través de sus redes sociales que tuvo la oportunidad reincorporarse al ámbito laboral con un personaje en donde interpreta a una madre, lo cuál le sentó bien pues considera que su experiencia contribuirá a su interpretación, además de que aprendió a dividir su tiempo entre las grabaciones y la constante atención que requiere Liam.

Con un sentido mensaje, Fernanda Castillo externó su sentir al convertirse en una madre trabajadora. (Foto: @fernandacga/Instagram)

“El primer día tenía mucho miedo de haber olvidado como se hacía (...) lo bueno es que mi personaje era mamá así que por primera vez, en años de interpretar mamás, ahora estaba segura que sabía como se sentía (...) como me costó cada día salir de mi casa con una mezcla de necesidad de libertad y de culpa (...) pasé mis noches de filmación tratando de aprender a hacer un balance entre una nueva independencia y checar la aplicación del cel para ver a Liam”, escribió.

Con su extenso mensaje, la actriz sonorense manifestó cómo está viviendo una nueva etapa en su vida. Agradeció a su esposo por cuidar de su bebé y extendió una gran admiración por todas aquellas mujeres que decidieron ser madres y aprenden cada día a dividir su tiempo entre el trabajo y sus hijos.

En el marco del “Día de la madre”, Fernanda Castillo recordó cuando estuvo a punto de perder la vida por el complicado proceso que vivió al ser internada de emergencia por una hemorragia obstétrica después de dar a luz a su primogénito.

Debido al complicado estado de salud que enfrentó, personalidades del medio la felicitaron por su recuperación (Foto: @fernandacga/Instagram)

El pasado lunes, Fernanda Castillo celebró su primer Día de la madre a lado de su pequeño hijo de casi cinco meses y su esposo, quien protagonizó la telenovela Los miserables a lado de Aracely Arámbula. La actriz originaria de Hermosillo, Sonora, aprovechó el espacio que tiene en sus redes sociales para agradecer que tanto ella como Liam están vivos y sanos, además de empatizar con las mamás primerizas.

“Cuando la vida nos puso a prueba, tú me ayudaste a regresar, Liam. Sólo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras MAMÁ. A las mamás por primera vez (como yo) las abrazo en este nuestro ¡primer Día de las Madres! Mi respeto de pie para todas las mujeres que a través de la maternidad hacen el sacrificio de amor más grande y mas poderoso que puede haber”, escribió en su cuenta de Instagram.

Acompañado del mensaje, “Sofía Carranza”, conocida por su papel en Monarca, posteó dos fotografías en donde, además de presumir la felicidad que siente por convertirse en madre de Liam, la actriz mostró que tomó la decisión de amamantar a su hijo. También, las imágenes reflejan su mejoría, pues se le ve recuperada.

Algunas figuras del medio del espectáculo como Andrea Legarreta, María León, Camila Sodi, Angelique Boyer, Alejandro de la Madrid, María del Carmen, José María Galeano, Jessica Carrillo, Lisset, Sachi Tamashiro, y muchos más, felicitaron a la actriz y le mandaron palabras de aliento. Entre los comentarios, su propio esposo le escribió: “Eres una mamá increíble, ¡te amo!”.

En enero del presente año, después de que se dio a conocer el estado de salud en el que se encontraba Fernanda Castillo y su estadía en el Hospital Español, la revista Tv Notas publicó que, de acuerdo con sus fuentes, la actriz no podrá volver a tener hijos debido a la magnitud del daño que le generó la hemorragia.

Su fotografía cuenta con mas de 363 mil “me gusta” y cientos de comentarios de sus fans, quienes también le mandaron sus mejores deseos y reconocimiento por salir adelante pese a la adversidad a la que se enfrentó. Con frases y emojis, sus seguidores de Instagram le hicieron llegar todo el amor que le tienen.

