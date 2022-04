María León reveló si le gustaría convertirse pronto en mamá

La cantante María León si se siente ilusionada por ser mamá (Foto: captura de pantalla de @sargentoleon)

María León compartió recientemente su deseo de convertirse en madre: “me palpita el útero”, explicó a Venga la Alegría este 2 de abril. Sin embargo, es consciente de la gran responsabilidad que implica la crianza, por lo que necesita estabilidad en muchos aspectos.

Además, la cantante detalló que no considera primordial a una pareja para poder tener un bebé en sus brazos “No necesariamente con una pareja, porque una puede ser mamá cuando quiera, pero si quiero terminar de tener ciertas cosas para ofrecer algo a quien venga después de mí”, mencionó para el matutino de Azteca.

Aunque María León estaría gustosa de conocer su faceta maternal, explicó que probablemente no llegue pronto. Incluso podría evaluar la idea de adoptar en lugar de embarazarse. “Me palpita el útero, pero de eso a que pase pues ya falta mucho, bueno no tanto, o no sé, hay muchas circunstancias que tendrán que pasar antes de que eso se concrete”, explicó.

María León se siente feliz y honrada por colaborar con la trayectoria de los niños en La Voz Kids ( Foto: Televisa)

Por otra parte, la ex integrante del grupo Playa Limbo mencionó que se siente muy honrada por su próxima participación en La Voz Kids, ya que será coach en la nueva temporada.

“Ver mi nombre ahí (en la silla) era como ¡Wow, qué privilegio!”, mencionó, ya que su papel como coach será impulsar la carrera profesional de las niñas y niños que formarán parte de La Voz Kids.

De acuerdo con el clip de Venga la Alegría en su edición de fin de semana, María León, Paty Cantú, los hermanos Mau & Ricky y Joss Favela hicieron una excelente mancuerna, pues en palabras de la cantante “ya se van al merequetengue juntos”.

Así luce la silla giratoria de María León (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

María León tiene 14 años de trayectoria como actriz, bailarina y cantante está “dispuesta a descubrir a los pequeños más talentosos”, según el adelanto del programa de TV Azteca en sus redes sociales.

La ex integrante del grupo Playa Limbo ya ha demostrado sus dotes vocales en puestas teatrales como Hoy no me puedo levantar. Además ha compartido el escenario con importantes estrellas como Los Ángeles Azules, Manuel Mijares, Franco de Vita, Juan Gabriel, Eugenia León, Tania Libertad y Guadalupe Pineda.

En la próxima temporada, destaca que tanto Paty Cantú como María León participaron el año pasado en el reality show Quién es la máscara de Televisa, logrando obtener el primer lugar, María, y el segundo lugar, Paty, con los personajes de “Disco ball” y “Mapache”, respectivamente.

La Voz Kids se estrenará el próximo 25 de abril (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

La Voz Kids es un reality en el que niños y niñas podrán demostrar sus habilidades en el canto, la nueva temporada del programa se estrenará el próximo lunes 25 de abril a las 19:30 horas en el canal Azteca Uno.

“En la nueva temporada de #LaVozKids nada será igual... Talentos que te sorprenderán, giros inesperados que cambiarán el destino de los participantes y nuevas etapas que subirán el nivel de competencia Gran estreno, lunes 25 de abril a las 7:30 p.m. por Aᴢᴛᴇᴄᴀ UNO”, se pudo leer en la publicación de Instagram de la cuenta perteneciente a este programa.

Para visualizar Azteca Uno, los fans pueden sintonizar el canal 101 de las compañías de servicio Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable; por otra parte, los usuarios de Izzi podrán optar por el 801 para la señal de alta definición.

El inicio de temporada de La Voz Kids también podrá disfrutarse a través de internet en el sitio web oficial de TV Azteca o bien, en la aplicación para celular TV Azteca en vivo, que se puede obtener de manera gratuita tanto en Android como en el sistema iOS.

