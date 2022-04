Fans de Ángela Aguilar tundieron a Gussy Lau por exponer su relación: “¿Otro Luis de Llano?”

La cantante señaló que no estaba de acuerdo con que la información se hubiera hecho pública (@angela_aguilar @Gussylau)

Luego de que comenzaran a circular en redes sociales algunas imágenes de Ángela Aguilar en una aparente relación sentimental con Gussy Lau y el joven de 33 años confirmara el romance en un video en vivo, además de señalar que las fotografías fueron filtradas por un conocido, la cantante de regional mexicano señaló que había sentido violentada su privacidad.

Y es que, a través de un audiovisual de aproximadamente seis minutos que colocó en su cuenta de Instagram, la cantante de éxitos como Dime como quieres o En realidad ahondó que el mostrar esas imágenes sin su consentimiento fue algo que afectó no sólo a su vida privada, sino a su carrera profesional.

“Me ha afectado económicamente y en lo amoroso, ni se diga, ¿Qué cara le puedo dar a mi familia?...Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error”, se escucha decir a la intérprete de 18 años en el video.

Ángela Aguilar dijo sentirse vulnerada en su privacidad al ser objeto de la filtración de unas fotografías Video: Instagram/@angela_aguilar_

Ángela defendió su derecho a decidir lo que desea hace público y lo que no, y aseguró que “le robaron la voz” al difundir un asunto de su vida personal:

“Yo creo que ya me merezco esa opción. Me merezco una opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no lo voy a hacer, o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar. No sé lo que voy a hacer, pero sí sé que voy a regresar al origen”, expresó.

Ante esta situación, no sólo los famosos externaron su apoyo a Ángela Aguilar, sino que los internautas y fans de la intérprete llenaron de comentarios las redes sociales y arremetieron duramente contra Gussy Lau.

“Si a Gussy Lau de verdad le hubiera importado la privacidad de Angela Aguilar, no se le hubiera ocurrido POR NADA DEL MUNDO, subir a “close friends” algo así. Si también fuera de la edad, una pensaría que fue un error de jóvenes inexpertos, pero este tipo sabía bien lo que hacía”, escribió un usuario.

El actor explicó que las fotos se filtraron por culpa de un amigo

Mientras que otro añadió: “#AngelaAguilar lamentablemente eres figura pública y DEBES DE SER MUY CUIDADOSA AL ELEGIR DE QUE GENTE RODEARTE. Al parecer ese #GussyLau es un patán. De todo se aprende, y así de esa manera muchas artistas han sido expuestas con videos íntimos OJOOO!”.

Otros cibernautas apuntaron que el ganador del Grammy hizo mal en actuar de esa forma y olvidó que la diferencia de edades entre ambos también era un factor que podría incidir en la manera que podrían vivir la noticia en caso de que se hiciera pública.

“Ojalá Ángela Aguilar se de cuenta de que esa man solo la utilizó y vendió su privacidad sin su consentimiento confirmando una relación era su privacidad sin olvidar que están en etapas muy diferentes ella apenas está saliendo de su adolescencia Pero seguirá ahí ?”, se lee en Twitter.

Fans opinaron sobre Gussy Lau (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

Y, en este mismo sentido, incluso los internautas compararon a Gussy Lay con el productor Luis de Llano, el cual fue acusado por Sasha Sokol de abuso, pues entabló una relación con la extimbiriche cuando se llevaban varias décadas de diferencia de edad.

“Gussy Lau Otro Luis de Llano o que ?”, “15 años de diferencia, no lo normalicen #GussyLau es otro #luisdellano #LuisDeyano”, “Gussy Lau es el futuro Luis de Llano. Que horror que la familia Aguilar solape eso”, son algunas de las menciones que aparecieron.

