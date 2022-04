“Prendió un porro y se bajó los pantalones”: una aspirante a conejita Playboy contó cómo fue violada por Hugh Hefner

El ex magnate de la pornografía Hugh Hefner ha sido retratado como un violador y depredador sexual por varias mujeres que hicieron parte de su imperio del porno durante décadas

Audrey Huskey es la última mujer que ha usado el documental “Secretos de Playboy” de A&E para denunciar al difunto magnate de la pornografía, Hugh Hefner, de violación, agregando nuevos detalles que otras ex playmates han revelado sobre la “frábrica de abuso sexual” que supuestamente era la mansión Playboy.

Según Huskey, fue invitada a Los Ángeles en 1994 para tomar fotos de prueba para la revista Playboy. En ese momento, la entonces esposa de Hefner, Kimberley Conrad, quien supuestamente convenció a Hefner de que abandonara sus formas poliamorosas cuando se casaron en 1989, estaba fuera de la ciudad.

Después de la sesión, Hefner invitó a Huskey a su habitación y le dijo que quería revisar sus fotos. Ella estaba vacilante. “Estaba sentada al pie de las escaleras decidiendo si debía subir o no”, recordó. Finalmente, decidió que no podía dejar pasar la oportunidad. Pero, dijo: “No tenía pensamientos en mi mente de que algo malo sucedería”.

Hefner le mostró las fotos como prometió, luego “inmediatamente me acompañó hasta la cama. Me senté, él estaba a mi derecha y sacó un porro (de marihuana), simplemente lo encendió. Y ahora estoy empezando a quedarme sin palabras, no estoy hablando, estoy como, ‘¿Qué? Todo esto está sucediendo tan rápido’”, recordó.

Después de que Hefner le pasara el porro, Huskey dijo que el hombre comenzó a “bajarse los pantalones”. “Me congelé. Se puso encima de mí y me congelé”, dijo.

Ella continuó: “No dije nada. No le di permiso. ¿Qué iba a hacer? Si le decía que no, ¿se habría detenido? No lo sé”.

Audrey Huskey denunció que cuando aspiraba a ser conejita playboy Hefner la violó después de darle marihuana

Después de que Hefner tuvo relaciones sexuales con ella, Huskey dijo: “Me acompañó a la casa de huéspedes. No sabía qué pensar esa noche. Lloré hasta quedarme dormida. Sabes, esto no es un cuento de hadas, esto era es para lo que me inscribí”.

“Tenía miedo”, explicó. “Pensé que me iba a meter en problemas: es su casa, su poder, su empresa, así que tengo que cerrar la boca e irme a casa”.

Al día siguiente, Huskey dijo que se sentía tan paralizada emocionalmente que no podía levantarse de la cama y canceló una segunda sesión de fotos para Playboy. Una vez que se fue de Los Ángeles y regresó a casa, “recibí una carta por correo. Era una carta de despido”. Sus fotos nunca aparecieron en la revista.

Huskey dice que Conrad finalmente se enteró del encuentro y se acercó para preguntarle si ella había ido al dormitorio “de buena gana” o si Hefner la había invitado.

Karissa y Kristina Shannon denunciaron en un capítulo anterior de la docuserie que a sus 19 años tuvieron una relación con el empresario de Playboy Hugh Heffner donde fueron abusadas sexualmente

“Por supuesto que me invitó”, dijo Huskey en Secrets of Playboy, “pero no le dije eso. No quería meterlo en problemas. Eso es una locura. No le importaba yo ni lo que me pasó, y lo estaba protegiendo. Eso fue todo. Me tiraron, y cerré la boca”.

Ella dijo que pasó años procesando su presunto asalto. “Te cambia”, dijo, “especialmente la forma en que permites que los hombres te traten sexualmente. Y me tomó mucho tiempo entenderlo todo”.

También dejó en claro que no compartió su historia con la esperanza de obtener publicidad. En cambio, dijo, esperaba finalmente lograr una sensación de “libertad, libertad de mantener un secreto tan sucio en el interior durante tanto tiempo. Libertad para todos a quienes les está sucediendo para detenerse y hablar y decir ‘no’”.

“Ojalá hubiera tenido el coraje de decir algo hace mucho tiempo”, añadió.

Sondra Theodore, la novia de Hefner entre 1976 y 1981, fue quien inspiró a Huskey a hablar al compartir su propia historia en Secrets of Playboy. Pero Theodore también tardó décadas en reunir el coraje para decir algo, décadas en las que siguió siendo amiga de Hefner, incluso se casó y tuvo dos hijas con uno de sus mejores amigos, que había trabajado para Playboy.

“Si admitía (cómo me trató), hacía que mi historia, el cuento de hadas, se convirtiera en una pesadilla. Y mucha gente contaba con ese cuento de hadas, como mis propios hijos”, explicó. “Mi hija creció mirando esas fotos pensando que yo había sido una princesa, ¿sabes?”.

Dijo que era fácil volver a caer en viejos patrones y guardar silencio sobre su trauma porque el exclusivo círculo íntimo de Hefner era la única familia que conocía.

Sin embargo, en última instancia, fue su deseo de proteger a su familia, específicamente a sus hijos, lo que la impulsó a enfrentarse a Hefner. “Lo vi adoctrinando a mi hija”, afirmó.

De izquierda a derecha: Sondra Theodore, Lisa Guerrero, Audrey Ann Huskey, Susie Krabacher y Kate Balestrieri, las mujeres que hablaron en el último capítulo de "Secretos de Playboy" (Foto: People)

“Él nunca la tocó, o lo habría matado. Pero fue lo mismo [que me había pasado]: cuando ella entraba en una habitación, él la destacaba y la hacía sentir especial”. Y yo le decía: ‘No puedes tenerla, no la toques’”, contó Sondra

Muchas de las mujeres que contaron sus historias en Secretos de Playboy, sin embargo, no tenían a nadie que interviniera; todo lo que tenían eran sueños de llamar la atención de Hefner y hacerse un nombre en las páginas de Playboy .

Este fue el caso de Susie Krabacher, cuya supuesta violación tuvo lugar cuando visitó la habitación de Hefner para abogar por ser nombrada Playmate del año. Sobreviviente de una violación infantil a manos de su abuelo, Krabacher finalmente se sintió “segura” con un hombre mayor cuando conoció a Hefner. “Confiaba mucho en él”, dijo. “Realmente me hizo sentir que se preocupaba por mí como un miembro de la familia”.

Este tipo de vínculo calculado puede ser una forma común de acicalamiento, explicó la Dra. Kate Balestrieri, terapeuta sexual y de trauma en el programa: “Los depredadores no vienen con un tablón de anuncios que diga: ‘Así es como te voy a lastimar’. Hacen todo lo posible para convencerte de que estás a salvo y de que existe un vínculo especial”.

Y como las docuseries intentaron ilustrar repetidamente, Hefner usó la vulnerabilidad, la confianza y las aspiraciones de las mujeres en su contra. “Muchas chicas tienen ambiciones, los hombres tienen ambiciones”, dijo Theodore. “No le dio derecho a hacer lo que hizo”.

Krabacher reconoció que el grupo de acusadores de Hefner sigue siendo pequeño: “En este momento, solo unas pocas de nosotras estamos hablando abiertamente sobre cosas realmente vergonzosas”.

SEGUIR LEYENDO