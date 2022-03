Un aborto secreto y relaciones sexuales que parecían una violación: las revelaciónes de Karissa Shannon, una de las ex de Hugh Hefner

Karissa y Kristina Shannon a sus 19 años tuvieron una relación con el empresario de Playboy Hugh Heffner

Las “Gemelas Playboy”, Karissa y Kristina Shannon, fueron dos de las últimas novias de Hugh Hefner durante el tramo final de su vida, inmortalizada por la revista que lo llevó a la fama internacional, junto con sus “excentricidades” y vida poliamorosa.

Trece años después del final de su relación de 18 meses, que fue narrada para la serie de telerrealidad The Girls Next Door de E!, las hermanas no recuerdan con cariño su tiempo con Hefner. “Comenzó a convertirse en un trabajo de inmediato”, dijo Karissa en el episodio del lunes por la noche de la docuserie `”Secretos de Playboy” del canal A&E.

Durante el episodio de esta semana, las Shannon detallan los puntos bajos de la aventura, la alienación y la violación que sintieron por parte de su novio mucho mayor, así como el procesamiento emocional que tuvieron que emprender como resultado de un arreglo sexual que dicen que aún les dificulta “conectarse emocionalmente” con los demás.

Las gemelas Shannon, que ahora tienen 32 años, tenían 18 años cuando conocieron a Hefner, que entonces tenía 83. Habían sido criadas por su abuela en Clearwater, Florida, y trabajaban en un restaurante estilo Hooters cuando las seleccionaron para hacer una sesión de prueba para playboy.

Sus fotos captaron de inmediato la atención de Hefner y su entonces No. 1, Holly Madison, que supervisaba la búsqueda de la Playmate del 55 aniversario de Playboy en Girls Next Door.

Karissa Shannon, ahora con 32 años, es una modelo erótica y actriz porno.

Aunque no ganaron el concurso, fueron nombradas Playmates de julio y agosto de 2009, y recibieron una carta de Hefner invitándolas a mudarse a la Mansión Playboy con él.

Afirman que no se dieron cuenta en ese momento de que la invitación venía con condiciones. Como dijo Karissa: “Diablos, no, no crees que un hombre de 80 años se acueste con todas estas mujeres”.

Apenas unos meses después de mudarse a Los Ángeles, las gemelas cumplieron 19 años, una noche en la que según ellas “nos dimos cuenta en lo que nos habíamos metido”.

Según las gemelas, Kendra Wilkinson (otra ex estrella de Girls Next Door) las invitó a fumar marihuana en la habitación de Hefner, pero cuando las gemelas llegaron allí, Wilkinson y Madison las engañaron.

Y aunque el mismo Hefner parecía “súper nervioso”, hizo un movimiento familiar y les ofreció a las gemelas, que ya habían estado bebiendo, a pesar de ser menores de edad, una pastilla para calmar sus nervios.

Según Karissa, inmediatamente se sintieron “realmente jodidas... lo más ebrias que jamás hayamos estado”.

Ella afirmó que Hefner comenzó a “bajar nuestras cabezas, como un tirón muy fuerte, hacia su pene para que le diéramos sexo oral”.

“Nunca antes habíamos hecho un trío juntas, nunca querríamos hacerlo”, dijo Kristina.

“Y ese fue nuestro cumpleaños número 19. Nunca lo olvidarás”, agregó Karissa.

“Él ni siquiera terminó. Solo imagina esto, solo su vieja mano temblando mientras toca tu seno. Es como si estuvieras teniendo sexo con tu abuelo. Y él se quedó allí, mirando hacia arriba, y él estaba como, ‘Mis bebés, mis bebés. Me aman’”, explicó la ex playmate.

Las gemelas esperaron a que Hefner se durmiera. Una vez que lo hizo, “corrimos por el pasillo hasta la habitación de invitados en la que nos alojábamos. Nos dimos una ducha humeante. Nuestra piel estaba roja de solo tratar de esterilizarnos”, dijo Karissa.

Hugh Hefner junto con un grupo de Playmates entre las que estaban sus novias

“Después de esa noche, ya no sentí que mi cuerpo fuera mío. Como que me sentí usada, asqueada”, agregó Kristina.

Pero pese a la traumática experiencia las hermanas sintieron que no había vuelta atrás y que no podían irse.

A medida que pasaron los meses, las gemelas reconocieron que el ritual de “seducción” de Hefner funcionaba como un reloj: cuando el reloj marcaba la medianoche, invitaba a cualquier mujer de su casa a su habitación. Así que dijeron que desarrollaron el hábito de calmar su ansiedad por los encuentros sexuales bebiendo en grandes cantidades.

“La cena comenzaba a las 5 todos los viernes, sábados y domingos”, recordó Kristina. “Entonces, en la cena empezábamos a beber. Tenían barra libre, así que empezábamos a beber en caso de que Hef quisiera aplicar esa presión”.

El analgésico lo aplicaban todas las noches, embriagándose para poder lidiar con Hefner. Eventualmente, el estilo de vida en la Mansión Playboy las alcanzó.

“En un momento hubo una ETS que anduvo por ahí”, afirmó Kristina. “Cogimos clamidia. Recuerdo ir a la oficina de Mary O’Connor (la ama de casa) y ella dijo: ‘Bueno, eso es lo que sucede cuando eres sexualmente activo’”.

Después de la muerte de Hefner varias ex conejitas playboy han denunciado ser víctimas de abuso sexual por parte del magnate de la pornografía

Después de eso las gemelas prometieron “nunca volver a tener relaciones sexuales con Hef. Eso fue todo”.

Pasó algún tiempo en el que pudieron eludir los avances sexuales de Hefner, pero este notó la distancia y al confrontarlas les dijo que si querían ser sus novias tenían que tener relaciones sexuales con él.

Las gemelas afirman que a Hefner no le gustaba usar protección así que las chicas desarrollaron un sistema en el que pedían a los mayordomos dejar un tazón grande junto a la cama el cual llenaban con agua caliente y ponían junto a trapos, para quienquiera que tuviera relaciones con el octogenario pudiera limpiarlo una vez terminara.

Embarazo no deseado

Lo más complejo sucedió cuando Karissa se iba a someter a una cirugía plástica y al practicarse un examen de sangre descubrió que estaba embarazada.

Según la ex conejita ella sólo tuvo relaciones sexuales dos veces más con Hefner luego de contraer la mencionada ETS, pero igual quedó embarazada.

Ella dice que se asustó mucho y pidió a la ama de llaves de la Mansión no avisarle a “Hef” de su condición.

Karissa estaba muy sorprendida, porque no creía que fuera posible concebir un bebé con Hefner, quien entonces tenía 84 años, sobre todo tras los fallidos intentos públicos de Madison, la novia No. 1, para quedar embarazada.

Pero, señaló Karissa, “éramos las novias más jóvenes que había tenido; yo tenía 19 años, me estaba preparando para cumplir 20″.

Instantáneamente supo que no se quedaría con el bebé. Es más, “no quería que él supiera que estaba embarazada. No quería que él quisiera que yo lo tuviera. No quería quedarme atrapada aún más dentro de esa burbuja. Creí que era una forma para que me controlara aún más, que me tuviera atada”, dijo.

“Me sentí disgustada con mi cuerpo”, continuó. “Sentí que había algo como un extraterrestre dentro de mí. Estaba asqueada. Solo quería terminar eso de una vez”.

Karissa Shannon y Kristina Shannon durante su temporada como conejitas Playboy

Las gemelas contaron entonces cómo acudieron a la clínica de abortos, montando el engaño de que iban a comprar ropa interior. Pero durante la salida se separaron y Karissa acudió sola a practicarse el procedimiento, por miedo de que si iba con su hermana atrajera la atención de los paparazzi.

Cuando regresaron a la Mansión se encontraron con un equipo de cámaras que estaba ahí para filmar sus imágenes para la apertura del programa.

Karissa dijo que se sentía tan mal que Kristina tuvo que actuar como su doble de cuerpo.

Sin embargo, a pesar del trauma, Karissa afirmó que ella “100%” tomó la decisión correcta.

“Cada vez que lo hice con él, fue abuso”, dijo sobre el sexo con Hefner. “Para mí, es como una violación. Usó completamente los mecanismos de control en todo, así que estoy feliz de haber tenido el aborto”.

The Girls Next Door emitió su episodio final el 8 de agosto de 2010. Seis meses después, las gemelas le dijeron a Hefner que querían irse de la mansión. Dijeron que trató de idear un compromiso en el que reduciría a la mitad su asignación de 1.000 dólares por semana si se quedaban viviendo en “Bunny House”, fuera de la mansión principal, pero el acuerdo duró poco. Eventualmente se separaron, mientras que Hefner se casó con su coprotagonista de Girls Next Door, Crystal Harris Hefner, su tercera y última esposa.

Kristina y Karissa Shannon en una sesión de fotos para Playboy

Aunque ha pasado más de una década desde que dejaron a Hefner, las hermanas dicen que “todavía están lidiando” con las secuelas de la relación, incluido un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático.

En un comunicado publicado justo antes del estreno de la docuserie, el liderazgo actual de Playboy escribió: “Confiamos y validamos a las mujeres y sus historias, y apoyamos firmemente a las personas que se han presentado para compartir sus experiencias”. “El Playboy de hoy no es el Playboy de Hugh Hefner”, agregó la declaración.

