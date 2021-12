Poncho de Nigris sufrió fuerte accidente en carretera: “Estamos vivos de milagro”

Poncho de Nigris tuvo un accidente en carretera debido a que su chofer se quedó dormido (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

Poncho de Nigris compartió en redes sociales que tuvo un fuerte accidente en carretera con algunos compañeros y está vivo “de milagro”.

La madrugada de este sábado, Poncho de Nigris compartió a través de sus stories en Instagram que estaba viajando en carretera en compañía de sus compañeros de trabajo de camino a Saltillo. Como usualmente lo hace, el actor mostraba cada detalle de su viaje, hasta que comenzó a subir videos en la oscuridad de la noche, fuera del automóvil en el que iba.

En ese momento, mientras grababa lo que veía a su alrededor, De Nigris mencionó que el chofer que iba conduciendo la camioneta se quedó dormido, por lo que él y los que lo acompañaban estaban vivos de milagro.

Poncho mostró un poco de cómo se encontraban sus compañeros y todos estuvieron de acuerdo que el accidente fue tan fuerte que sólo pueden decir que es un milagro.

Poncho de Nigris comenzó compartiendo su viaje como usualmente lo hace (Foto: captura de pantalla/Instagram@ponchodenigris)

En una publicación posterior, el cantante explicó lo que sucedió. Según relató, el hecho de que el chofer se quedara dormido los llevó a chocar contra un muro de contención. Por tanto, la situación que había vivido lo orillaba a alejarse al menos por este día de las redes sociales.

“En la madrugada tuvimos un accidente en la carretera Saltillo/Monterrey. El chofer se quedó dormido, chocamos contra el muro de contención, estamos vivos de milagro con la cantidad de tráilers que venían a alta velocidad. Gracias a Dios todos estamos bien. Sólo fue el susto y el milagro de que no nos pasara nada, una de las carreteras más peligrosas de México. Gracias por la nueva oportunidad. Me voy a ausentar por hoy porque se me fue la energía en el choque y el susto, y apenas lo estoy asimilando”, escribió De Nigris.

También dio las gracias a aquellas personas que se preocuparon por él y comentó que ahora dará “vuelta a la página”, pues no le queda más que agradecer el poder ver a su familia.

“Todos estamos bien. Gracias a los que están preguntando. Vuelta a la página y agradecer que podemos ver a la familia. Cuídense y gracias a la vida de nuevo. Dios me cuida y lo tengo más que seguro”, finalizó su mensaje.

Con esta imagen, el actor dio a conocer que se encontraba bien tras el accidente (Foto: captura de pantalla/Instagram@ponchodenigris)

Horas después, Marcela Mistral, la esposa del famoso, compartió a través de su cuenta de Instagram que todos los involucrados en el accidente estaban completamente ilesos, pero agradecía la preocupación de sus seguidores.

Meses atrás, Poncho de Nigris preocupó a sus fans cuando, durante una transmisión en vivo, compartió que no encontraba a sus hijos, pues los habría dejado bajo el cuidado de las personas que trabajan para su familia.

Y es que cuando los encontraron pensaron lo peor, pues ambos estaban en la terraza, intentando ir más arriba, acción que de haberla logrado hubiera sido trágico para sus vidas.

De Nigris habría protagonizado otros incidentes controversiales (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

Poco después De Nigris aseguró comprender por qué lo llaman mal padre, pero se defendió diciendo que sus hijos estaban bajo el cuidado de sus empleadas, quienes no se había mostrado muy profesionales al no cumplir con sus deberes.

Esta situación creó una controversia, pues el personal lo acusó de ser una persona prepotente y, aseguraron, impondrían una denuncia en contra del actor por presunto maltrato. El mismo Alfonso respondió a estas acusaciones señalando que él también levantaría una denuncia porque ellas habrían expuesto, en parte, la intimidad de su familia y de sus hijos, quienes son menores de edad.

