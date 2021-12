Poncho de Nigris confesó usar pastillas vigorizantes para tener sexo: “No hay que batallar”

Poncho De Nigris (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

Poncho De Nigris se dio a conocer a principios de los 2000 gracias al programa Big Brother, a partir de ese momento ha sido actor, conductor e incluso intentó adentrarse en el mundo de la música. No obstante, en esta ocasión, decidió hablar de su vida sexual.

Fue a través de algunas Instastories donde De Nigris mostró una caja de pastillas estimulantes y las recomendó a sus fans. Respecto a ellas, mencionó que eran útiles para tener un mayor rendimiento durante las relaciones sexuales y que él las ha utilizado.

(Foto: Instagram/@ponchodenigris)

“No necesitas tener problemas de erección, ni demás, ahí les va el dato que yo tengo porque ya las probé [...] si tienes problemas de eyaculación precoz, que casi todos los jóvenes lo tiene, que ya pasé por eso y luego ya vienen los problemitas de que te tomas una copita y andas batallando. No hay que batallar, firmeza grado cuatro, se te pone más dura que el mármol”, mencionó el presentador.

Asimismo, De Nigris remarcó que era importante satisfacer a la pareja y destacó que muchas de las veces los problemas que pueden experimentar los hombres durante la intimidad es algo mental.

“Muchas veces son pedos mentales, que quieres quedar bien con una chava o algo y que te pones muy nervioso. Eso le pasa a la banda que no es muy segura de sí misma, pero pues puede pasar”, remarcó.

Con una lujosa bata, de colores verde, azul, naranja y rojo. La cual está valuada de acuerdo con la tienda oficial en 37 mil 392 pesos mexicanos.

Cabe recordar que hace unos días, Poncho De Nigris se vio involucrado en un peligroso accidente automovilístico con algunos compañeros.

El artista mostró una lujosa sudadera (Foto: captura de pantalla/IG ponchodenigris)

El 18 de diciembre, durante la madrugada, el famoso compartió a través de sus stories en Instagram que estaba viajando en carretera en compañía de sus conocidos de trabajo de camino a Saltillo. Como usualmente lo hace, el actor mostraba cada detalle de su viaje, hasta que comenzó a subir videos en la oscuridad de la noche, fuera del automóvil en el que iba.

En ese momento, mientras grababa lo que veía a su alrededor, De Nigris mencionó que el chofer que iba conduciendo la camioneta se quedó dormido, por lo que él y los que lo acompañaban estaban vivos de milagro.

Poncho mostró un poco de cómo se encontraban sus compañeros y todos estuvieron de acuerdo que el accidente fue tan fuerte que sólo pueden decir que es un milagro.

En una publicación posterior, el cantante explicó lo que sucedió. Según relató, el hecho de que el chofer se quedara dormido los llevó a chocar contra un muro de contención. Por tanto, la situación que había vivido lo orillaba a alejarse al menos por este día de las redes sociales.

“En la madrugada tuvimos un accidente en la carretera Saltillo/Monterrey. El chofer se quedó dormido, chocamos contra el muro de contención, estamos vivos de milagro con la cantidad de tráilers que venían a alta velocidad. Gracias a Dios todos estamos bien. Sólo fue el susto y el milagro de que no nos pasara nada, una de las carreteras más peligrosas de México. Gracias por la nueva oportunidad. Me voy a ausentar por hoy porque se me fue la energía en el choque y el susto, y apenas lo estoy asimilando”, escribió De Nigris.

SEGUIR LEYENDO