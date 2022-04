Eugenio Derbez respondió a polémica sobre Matamoros: “No soy tan ignorante”

Eugenio Derbez Matamoros (Foto: Ig @ederbez/ FB Roberto Lee)

Eugenio Derbez ha mostrado a lo largo de su carrera ser multifacético, pues ha transitado de ser actor de programas de comedia como La Familia P.Luche a subir al escenario de los premios Oscar 2022, debido a que la película CODA: señales del corazón, en la cual participó y que ganó la categoría de Mejor Película.

No obstante, con el incremento de su fama, también algo que ha escalado han sido las polémicas alrededor del actor. Una de las más recientes sucedió después de que el artista de No se aceptan devoluciones mencionara en una entrevista para Ventaneando que su nuevo proyecto estaría basado en una niña prodigio que se hizo famosa en Matamoros.

Pero, después de que Derbez catalogara a esta región de Tamaulipas como “un pueblito” que no tenía alumbrado, ni pavimentación, las críticas le llovieron fuertemente por usuarios y hasta empresarios.

Derbez se encuentra en México actualmente (Foto: Apple TV Plus)

Fue por esta razón, que en un reciente encuentro con la prensa durante la alfombra roja de ¿Y cómo es él?, Eugenio aclaró su comentario.

“Yo no dije que Matamoros era un pueblo, es una historia que se dio en un pueblito de Matamoros. Es como si digo, hay aquí un pueblito en las orillas de México (...) a eso me refería cuando dije que en un pueblito de Matamoros, no soy tan ignorante”, comentó.

Asimismo, Derbez envió un contundente mensaje a todos aquellos que lo han criticado y tachó a seguidores de “inestables”.

“Es de flojera porque las redes un día te odian y otro día te aman y eso es de flojera, o sea, un poquito de estabilidad, parecen bipolares, o sea, un chiste que se te pase la raya entonces te cancelan, y te odian, y te amenazan, y te mientan la madre, y al ratito ya te aman otra vez y te quieren, y eso me da un poco de flojera ya, me gustaría tener menos followers (seguidores), pero un poquito más estables emocionalmente”, señaló.

Derbez se defendió de las declaraciones en su contra (Foto: Instagram/@ederbez)

El también comediante aprovechó para emitir un mensaje a las personas que no lo han apoyado a lo largo de su carrera y que le llegaron a cerrar algunas puertas en sus inicios.

“Les agradezco, lo que me hizo moverme de mi zona de confort fue uno, que soy muy inquieto, y dos, es toda la gente que no creyó en mí o que en un momento dado me rechazó, y gracias a esa gente que de alguna manera me rechazó, que no me dio oportunidad, gracias a ellos me atreví a moverme a un lugar en donde estoy ahorita”, comentó.

Derbez se mostró contento de volver a México (Foto: Eugenio Derbez / Intagram)

En cuanto a su actual estadía en México por el filme ¿Y cómo es él? en el cual colabora con Omar Chaparro y Mauricio Ochmann, Derbez apuntó que estaba muy feliz estar en su lugar de origen.

“Me da mucho gusto regresar a mi país, me da mucho gusto el cariño de ustedes, en mi cabeza funciona al revés de mucha gente que dice ‘es que ya estoy en otro nivel’, al contrario, venir con ustedes, con la gente que me vio crecer, con los fans que me hicieron para mí es un gusto, es como llegar a decirles ‘miren, me pasó esto lindo, quiero compartirlo con ustedes y agradecerles todo este camino que hemos recorrido juntos’, no sé, así lo veo yo y sigo siendo la misma persona, me sigo viendo en el espejo igual que me veía hace tres meses o hace seis años” sentenció.

SEGUIR LEYENDO