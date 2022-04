Vicente Fernández causó nostalgia en redes sociales tras homenaje en “In Memoriam” de los Grammys 2022

El cantante recibió una ovación durante la sección “In Memoriam”

Vicente Fernández no deja de ser tendencia a pesar de su sensible fallecimiento en el año 2021. En esta ocasión El Rey fue parte de uno de los momentos más nostálgicos y respetuosos que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación hace en cada entrega de los Grammys para homenajear a todos aquellos cantantes, compositores, productores, diseñadores, equipo técnico y demás que han perdido la vida pero su legado continúa.

Durante el In Memoriam la fotografía de El Charro de Huentitán apareció como un tributo de respeto al cantante mexicano de música ranchera, que no solo fue reconocido en México, sino a nivel mundial y por ello la Academia lo contempló para estar ahí. En solo 2 segundos su rostro provocó toda una ola de gritos y chiflidos por parte de los asistentes, quienes al ver al intérprete de Un Millón de Primaveras no dudaron en festejar su legado musical a pesar de lo nostálgico que puede ser ver a un ídolo dentro de dicha sección de los premios.

En redes sociales ese momento se ha convertido de las cosas más virales, pues pese a la brevedad de su aparición, el sentimiento de identificación entre el mexicano y el público de habla hispana ahora ha desatado una ola de comentarios positivos donde el festejo por ver a un mexicano triunfar, incluso después de su muerte, es motivo digno de ser compartido con breves capturas del momento e incluso los pequeños segundos de la transmisión.

Esa fue la foto que causó furor (Foto: Twitter)

“Nuestro charro estará por siempre en los corazones de todos los mexicanos, por eso verlo ahí si rompe el corazón pero nos da mucho orgullo”. “A nadie le gusta ver a sus cantantes favoritos en esta sección pero que orgullo que después de la muerte nuestro Vicente sigue presente”. “El corazón siempre duele con la muerte de Fernández pero que orgullo verlo, incluso no soy mexicana pero crecimos acá en Colombia con su música”. “Hay cosas que uno no entiende hasta que de repente el hombre con el que crecí tanto en películas como en música sale en In Memoriam en los Grammys y te das cuenta que la vida ha pasado”, expresaron usuarios de Twitter.

Apenas hace una semana, durante la ceremonia de los Oscar 2022 -que siguen dando de qué hablar por la cachetada de Will Smith y Chris Rock- la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas rindió un homenaje en pantalla a los mexicanos Carmelita Salinas y Felipe Cazals, ambos fallecidos en 2021, causando un momento similar en televisión y redes sociales como lo ocurrido con Fernández durante los Grammys 2022.

Homenajearon a Carmen Salinas, actriz mexicana, en los premios Oscar 2022 (Foto: Twitter / @CCCMexico)

A mis 80′s

Vicente Fernández también logró el primer premio póstumo de su carrera y no podía ser de otra investidura como el gran premio Grammy internacional, gracias a su más reciente y última grabación en el estudio titulada A Mis 80′s.

El disco, más allá de lo que pudiera sobre un regalo de los jueces de los Grammy a su memoria, guarda entre sus canciones un montón de historias, personajes, sentimientos y logros que a lo largo de 55 años de trayectoria lo posicionamos como El Rey de la canción regional mexicana.

Jimmie Allen demostró no conocer a Vicente Fernández

Jimmie Allen y el polémico “Tampoco vino”

Durante el evento previo no televisado a los Premios Grammy 2022 ocurrió un desconcertante suceso que los internautas, sobre todo los mexicanos, no pasaron por alto: el cantante de música country Jimmie Allen, quien presentó al ganador a Mejor Álbum Regional Mexicano, dijo tras anunciar como triunfador a Vicente Fernández que no pudo asistir a la premiación en Las Vegas, siendo que el famoso Charro de Huentitán falleció el 12 de diciembre de 2021.

