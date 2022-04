BTS confesó que quiere colaboración musical con J Balvin en los Grammys 2022

BTS le gustaría colaborar con J Blavin

BTS no deja de sorprender al ARMY en su trayectoria dentro de los Grammys 2022. Ahora la popular banda de K-Pop ha sorprendido en redes sociales por una impactante confesión que ha cumplido el sueño de todas sus fans latinas que son amante de dicho género y también del reguetón: buscaría colaborar en una canción con J Balvin.

Durante la alfombra roja de la una presentadora les menciono que después de sus grandes colaboraciones con artistas como Coldplay y Megan Thee Stallion, cuál sería la siguiente estrella invitada y aunque la mayoría mencionó de manera inmediata que sería alguien como Lady Gaga, con quien en el pasado perdieron la misma terna en que están este año ante Rain On Me en colaboración con Ariana Grande, sería el intérprete de éxitos como ¿Qué más pues?, La Canción o Te Acuerdas de Mí el que ganaría toda la de las redes sociales que ya han hecho tendencia los nombres de ambos.

Los nominados en la categoría “Mejor Performance Dúo o Grupo Pop” no solo mencionaron al cante colombiano dentro de la lista de artistas con los que sueñan colaborar, si no además hicieron mención de otros más que no solo son reconocidos por su talento sino por ser otros de los cantantes con grandes fandoms en el mundo de la música. Olivia Rodrigo fue la tercera artista mencionada por Ahí RM, Jin, Suga, Jimin, V, J-Hope y Jungkook.

Rápidamente sus contestaciones han creado una ola de reacciones en diversos países latinos como Colombia, Perú, Argentina y México donde ambos artistas tienen millones de fans y la idea de mezclar el género del reguetón y el K-Pop en una sola canción es una de las cosas más extravagantes que “les encantaría escuchar”.





*Información en desarrollo