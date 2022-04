Paty Cantú deslumbró en los Grammys 2022

La mexiana se presentó en la alfombra roja de los Grammys 2022 (Foto: Instagram/@patycantu)

La ceremonia de los Grammys 2022 ocurrió con un gran éxito pues la industria de la música pudo presenciar presentaciones de grandes artistas como Bruno Mars, Lady Gaga y BTS. A pesar de que hubo más de un mexicano nominado a la premiación, fueron pocos los rostros nacionales que se pudieron observar durante la alfombra roja o la emisión de televisión, por lo que la presencia de Paty Cantú cautivó en redes sociales.

Gracias a su labor como miembro del Consejo Directivo de los Premios Grammy Latino - la persona que sea parte de la Academia debe tener al menos 12 sencillos distribuidos comercialmente y con créditos verificables- se le brindó la invitación que la mexicana y no dudó en compartir a través de sus insta stories los momentos previos así como parte de su look que ha cautivado por sus peculiares detalles de maquillaje y adornos en el cabello.

“Grammy ready. #grammys En el pasillo y rumbo a la alfombra y celebración de lo mejor de la música. #patycantu”, escribió en una primer publicación para después agregar: “Red carpet. @recordingacademy Paseando y echando cotorreo con chicas súper poderosas cómo @parishilton y @theestallion un momentito. Gracias por ser mi date @charritopadrote”, finalizó.

Paty Cantú con Paris Hilton y Megan Thee Stallion (Fotos: Instagram/@patycantu)

Paty Cantú no dudó en tomarse fotos con artistas como Paris Hilton y Megan Thee Stallion quienes se encontraban por invitación en el caso de la nieta de Barron Hilton empresario estadounidense, copresidente de la cadena de Hoteles Hilton– y la nominación de la rapera en ascenso en la categoría “Rap Performance” por Thot S*** donde perdió ante Family Ties de Baby Keem en colaboración con Kendrick Lamar.

Las redes sociales de la intérprete de éxitos como Goma de Mascar, Amor,amor, amor o Afortunadamente No Eres Tú se llenaron de comentarios positivos y de asombro ya que es poca la representación de mexicanos dentro de la entrega de premios musicales más importante del mundo y más cuando se trata de una mujer que canta pop latino, por lo que sus fans le dejaron ver su sentir.

La mexicana asistió con su novio Christian Vázquez) (Foto: Instagram/@patycantu)

“Paty Cantú es una de esas artistas que debería tener todo el reconocimiento del mundo y me da gusto que los Grammys si lo vean”. “Los mexicanos en una ceremonia de los Grammys siempre son contados por lo que da mucho orgullo ver a una compatriota triunfando allá”. “Paty debería tener más éxito y no solo conformarse con tener un lugar dentro de un programa de canto como La Voz México, ya que ella tiene ese potencial para representar a las mujeres mexicanas dentro de la industria del pop”. “Para los que se burlan de Paty ya que según no es tan popstar como otras artistas de la talla de Anahí, Belinda y más chicas de su generación, pero realmente tiene todo y por eso la invitan a la Academia”, escribieron en la caja de comentarios.

Así fueron las invitaciones (Foto: Instagram/@patycantu)

El look de la mexicana estaba predominado por colores negro donde el boddy tenía un corte acinturado que contraba con trasparencia en la parte inferior y pequeños detalles aparentemente hechos a mano, que estaban a cargo del diseñador de origen mexicano y libanés Jacobo Borge. El maquillaje fue hecho por la celebrity makeup Gissela Molina, así como el arreglo de su cabello en tonos rosa pastel con detalles de piedras brillosas que colgaban a lo largo de un peinado suelto.

Para los fans de Paty Cantú fue un gran gesto que ella compartiera todos los detalles de su recorrido por los Grammys 2022, donde incluso dejó ver como son los acceso que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación manda de forma muy selecta a todos aquellos que asisten a la alfombra, pre show y la parte de presentaciones que son transmitidas en televisión.

