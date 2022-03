Criticaron a Gustavo Adolfo Infante y su equipo por ignorar el tema de Luis de Llano y Sasha Sokol

En los programas de Gustavo Adolfo Infante no se tocó el tema de Luis de Llano y Sasha (Fotos: Instagram@luisdllanomacedo/@CarLon_2020)

El tema que ha acaparado los titulares de espectáculos y entretenimiento actualmente es la denuncia que Sasha Sokol realizó en contra de Luis de Llano, con quien hace más de 33 años vivió una relación sentimental que al día de hoy ella califica como “un abuso y un crimen”.

El comunicado de la cantante, publicado en el marco del Día internacional de la mujer, reveló que la situación la sigue incomodando, pues en días recientes el productor de entretenimiento revivió su versión de lo sucedido por aquellos años en una conversación con Yordi Rosado para su canal de YouTube.

Entre muestras de solidaridad por parte del público y de figuras del entretenimiento, el tema se ha convertido en tendencia y la mayoría de los programas de espectáculos en México han hecho eco del escabroso tema.

Las desgarradoras confesiones de Sasha Sokol causaron impacto en el medio del espectáculo, sus compañeros de Timbiriche le expresaron su apoyo (Foto: Instagram)

Sin embargo, extrañamente una de las emisiones más populares de este rubro no tocó el tema en sus emisiones del 9 y 10 de marzo. Se trata del vespertino De primera mano, comandado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, en donde el tópico que involucra a la ex integrante de Timbiriche y al creativo del entretenimiento en la música y la televisión brilló por su ausencia.

Aunque el programa se ha caracterizado por hacer una cobertura completa de todos los temas de espectáculos y de personajes conocidos masivamente, el hecho de que no se tocara la información difundida por Sasha Sokol llamó la atención del público.

Por el contrario, los programas de la competencia directa a la emisión de Imagen Televisión, como Chisme no like, de YouTube y la señal A más de TV Azteca; Chismorreo, de Multimedios y Ventaneando, de Azteca Uno, tocaron el tema con diversas notas relacionadas.

Incluso fue el programa comandado por Pati Chapoy en donde la noticia se dio en primer plano y con ello se abrió la emisión, sin embargo Gustavo Adolfo y su equipo, integrado en el cuadro de conducción por Mónica Noguera, Addis Tuñón y Lalo Carrillo se mantuvo al margen.

La también periodista de espectáculos Claudia de Icaza arremetió contra Luis de Llano por desmentir el catálogo Televisa (Foto: tw @ladeicaza/Ig @luisdllanomacedo)

Esta situación causó comentarios y generó suspicacias entre los televidentes y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron a Infante que prescindiera de tan relevante noticia en el mundo de la farándula:

“¿Por qué no hablan de Sasha y Luis de Llano, todos los medios hablan del tema menos ustedes, qué raro”, “Y les callaron la boca a los 4 conductores para no hablar de Luis de Llano. Según muy honestos y el señor de las exclusivas, calladito”, “Hipócritas, ¿a ella no la van a apoyar como hicieron con Frida Sofía o son amigos del pederasta?”, “Programa mediocre, cómplices de abusadores, encubridores de pedófilos. Seudo ‘periodistas’ incapaces de dar la nota”, “¿A quién protegen? Hablaron hasta de Mauricio Martínez, no que no tenga importancia, pero no venía con el tema de la mujer o del 8M, y no mencionan a Luis de Llano ni a Sasha. Hipócritas. ¿Qué tal se le fueron a Enrique Guzmán? Lo esperaba de Televisa, pero de ustedes también?”

Las colaboradoras de Infante tampoco hablaron del tema en el show (Foto: Instagram de Addis Tuñón)

“Qué vergüenza. Ni un solo comentario del tema. Han perdido toda credibilidad en su ‘apoyo a las víctimas que alzan la voz’”, “¿Es porque hay negociaciones de Luis con Gustavo? Dudo que la asertividad de Mónica y la ética de Addis estén de acuerdo en apoyar el daño”, “¿no van a hablar? ¿o no cuenta si el violador es tu amigo?”, son los directos comentarios que se leen en Twitter en respuesta a los tuits de la emisión.

Cabe mencionar que en el programa matutino de la cadena, Sale el sol, tampoco se hizo mención del tema que sigue causando conmoción entre el público.

